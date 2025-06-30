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АРМА получило в управление недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали объекты недвижимого имущества, являющиеся частью логистической инфраструктуры портового комплекса Одесской области, сообщила пресс-служба агентства 30 июня.

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Ключевые факты

  • Согласно сообщению, речь идет об активах, которые могут использоваться для обеспечения стабильного функционирования грузопотоков, укрепления продовольственной и энергетической безопасности государства, а также восстановления логистических цепей в условиях полномасштабной войны.
  • Объекты уже были осмотрены специалистами АРМА. Следующим этапом станет проведение независимой оценки актива.
  • После определения рыночной стоимости актив будет выставлен на открытый конкурс в системе Prozorro для поиска эффективного управляющего.
пресс-служба АРМА

Фото: АРМА Фото пресс-служба АРМА

пресс-служба АРМА

Фото: АРМА Фото пресс-служба АРМА

пресс-служба АРМА

Фото: АРМА Фото пресс-служба АРМА

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Контекст

Несмотря на постоянную угрозу ракетных ударов и морскую блокаду, порты Одесской области продолжают стабильно работать. С начала 2024 года через морские коридоры экспортировано более 46 млн т грузов, в том числе продукции агропромышленного комплекса, напоминает АРМА.

На фоне временной недоступности портов Донбасса, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей именно Одесская область выполняет критически важную функцию единого логистического центра страны – через ее порты проходит около 80% всего грузопотока.

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