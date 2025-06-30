АРМА получило в управление недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области

В управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали объекты недвижимого имущества, являющиеся частью логистической инфраструктуры портового комплекса Одесской области, сообщила пресс-служба агентства 30 июня.

Ключевые факты

Согласно сообщению, речь идет об активах, которые могут использоваться для обеспечения стабильного функционирования грузопотоков, укрепления продовольственной и энергетической безопасности государства, а также восстановления логистических цепей в условиях полномасштабной войны.

Объекты уже были осмотрены специалистами АРМА. Следующим этапом станет проведение независимой оценки актива.

После определения рыночной стоимости актив будет выставлен на открытый конкурс в системе Prozorro для поиска эффективного управляющего.

Фото: АРМА Фото пресс-служба АРМА Фото: АРМА Фото пресс-служба АРМА Фото: АРМА Фото пресс-служба АРМА Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Несмотря на постоянную угрозу ракетных ударов и морскую блокаду, порты Одесской области продолжают стабильно работать. С начала 2024 года через морские коридоры экспортировано более 46 млн т грузов, в том числе продукции агропромышленного комплекса, напоминает АРМА.

На фоне временной недоступности портов Донбасса, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей именно Одесская область выполняет критически важную функцию единого логистического центра страны – через ее порты проходит около 80% всего грузопотока.