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Россия авиабомбами уничтожила здание Херсонской ОВА (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Россия второй раз за день ударила по зданию Херсонской облгосадминистрации авиабомбами, она полностью разрушена. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Подробности

  • «Россияне уничтожили здание Херсонской ОГА. Информация о пострадавших уточняется», – сообщил Прокудин.
Россия авиабомбами уничтожила здание Херсонской ОВА (фото) /Фото 1

Уничтоженное россиянами здание Херсонской ОВА. Фото: Александр Прокудин

Россия авиабомбами уничтожила здание Херсонской ОВА (фото) /Фото 2

Здание Херсонской ОВА после первого обстрела россиян утром 5 июня. Фото: Александр Прокудин

Контекст

Утром 5 июня россияне в очередной раз атаковали Херсон из авиации – по центру «прилетело» четыре управляемых авиабомбы. Известно о двух пострадавших мужчинах 74 и 68 лет.

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