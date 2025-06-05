Россия второй раз за день ударила по зданию Херсонской облгосадминистрации авиабомбами, она полностью разрушена. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
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- «Россияне уничтожили здание Херсонской ОГА. Информация о пострадавших уточняется», – сообщил Прокудин.
Контекст
Утром 5 июня россияне в очередной раз атаковали Херсон из авиации – по центру «прилетело» четыре управляемых авиабомбы. Известно о двух пострадавших мужчинах 74 и 68 лет.
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