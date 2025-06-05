Росія вдруге за день вдарила по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації авіабомбами, вона повністю зруйнована. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
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Деталі
- «Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – повідомив Прокудін.
Контекст
Вранці 5 червня росіяни вкотре атакували Херсон з авіації – по середмістю «прилетіло» чотири керовані авіабомби. Відомо про двох потерпілих чоловіків 74 та 68 років.
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