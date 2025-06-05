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Росія авіабомбами знищила будівлю Херсонської ОВА (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія вдруге за день вдарила по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації авіабомбами, вона повністю зруйнована. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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Деталі

  • «Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – повідомив Прокудін.
Росія авіабомбами знищила будівлю Херсонської ОВА (фото) /Фото 1

Знищена росіянами будівля Херсонської ОВА. Фото: Олександр Прокудін

Росія авіабомбами знищила будівлю Херсонської ОВА (фото) /Фото 2

Будівля Херсонської ОВА після першого обстрілу росіян вранці 5 червня. Фото: Олександр Прокудін

Контекст

Вранці 5 червня росіяни вкотре атакували Херсон з авіації – по середмістю «прилетіло» чотири керовані авіабомби. Відомо про двох потерпілих чоловіків 74 та 68 років.

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