Росія вдруге за день вдарила по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації авіабомбами, вона повністю зруйнована. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Деталі

«Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – повідомив Прокудін.

Знищена росіянами будівля Херсонської ОВА. Фото: Олександр Прокудін

Будівля Херсонської ОВА після першого обстрілу росіян вранці 5 червня. Фото: Олександр Прокудін

Контекст

Вранці 5 червня росіяни вкотре атакували Херсон з авіації – по середмістю «прилетіло» чотири керовані авіабомби. Відомо про двох потерпілих чоловіків 74 та 68 років.