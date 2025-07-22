Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), проводящие проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в САП, не получали доступа к материалам уголовных производств. Об этом сообщил руководитель САП Александр Клименко на брифинге 22 июля.

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Проверка, которая проходит с понедельника (21 июля), касается только соблюдения правил работы с государственной тайной, сказал Клименко.

По его словам, СБУ анализирует организационные документы, работу секретного отдела и часть компьютеров прокуроров, но не затрагивает содержание самих дел.

Контекст

21 июля СБУ и ГБР при поддержке Офиса генпрокурора провели более 70 обысков у сотрудников НАБУ. По информации бюро, обыски проходят по делам, по которым фигурируют по меньшей мере 15 их сотрудников. «Следственные действия проводятся без судебных решений», – говорится в релизе НАБУ. Дела, по которым проводятся обыски, достаточно разные. Часть из них содержит серьезные подозрения в сотрудничестве топ-чиновников НАБУ с Россией. Другие относятся к ДТП с участием сотрудников бюро, которые произошли еще в 2023 и 2021 годах.

САП заявила накануне, что правоохранители получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых антикоррупционными органами. В СБУ отрицают эту информацию.

С чем связаны обыски и какие последствия они будут иметь для НАБУ и САП, читайте в материале Forbes Ukraine.