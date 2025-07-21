Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора провели масштабну операцію у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП?

Вранці 21 липня Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Офісу генерального прокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ.

Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках.