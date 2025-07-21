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«Поставити під сумнів доцільність існування». СБУ, ДБР та прокуратура провели 70 обшуків у НАБУ та могли отримати доступ до даних САП. Як це може вплинути на антикорупційні органи

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

5 хв читання

НАБУ СБУ САП ДБР /forbes.ua

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора провели понад 70 обшуків у співробітників та детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Фото forbes.ua

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Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора провели масштабну операцію у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП?

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Вранці 21 липня Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Офісу генерального прокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ.

Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках.

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