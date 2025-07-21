Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:00 хвилин
Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора провели масштабну операцію у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Вранці 21 липня Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Офісу генерального прокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ.
Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.