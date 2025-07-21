Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора 21 липня прийшли з обшуками до працівників САП і НАБУ. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час обшуків, СБУ отримала доступ до інформації про спецоперації, які проводять НАБУ і САП та затримала одного з детективів НАБУ. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо слідчих дій в антикорупційних органах.