Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора 21 липня прийшли з обшуками до працівників САП і НАБУ. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час обшуків, СБУ отримала доступ до інформації про спецоперації, які проводять НАБУ і САП та затримала одного з детективів НАБУ. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо слідчих дій в антикорупційних органах.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Хроніка 21 липня
- НАБУ прокоментувало підозри своїм трьом співробітникам через ДТП. Йдеться про три окремі випадки 2021 і 2023 років. Співробітники НАБУ не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – надали потерпілим допомогу, викликали поліцію і швидку та співпрацювали зі слідством, заявило Бюро. Внутрішні розслідування не виявили зловживань або спроб уникнути відповідальності. У НАБУ заявили, що обшуки, клопотання про тримання під вартою та відсторонення з посад виглядають необґрунтованими, оскільки відсутні ризики впливу на розслідування.
- СБУ та Офіс генпрокурора затримали співробітника центрального апарату НАБУ з елітного підрозділу «Д-2», якого підозрюють у шпигунстві на користь ФСБ. За даними слідства, агент передавав росіянам установчі дані правоохоронців і громадян, які добував із закритих баз. Координував його діяльність нібито колишній охоронець Януковича Дмитро Іванцов, завербований ФСБ після втечі президента. СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів зливу інформації. Агент отримував оплату на банківську картку, а після викриття намагався знищити докази. Йому інкримінують держзраду та несанкціонований доступ до інформації. За даними УП, йдеться про Віктора Гусарова.
- ДБР повідомило підозри трьом співробітникам НАБУ через скоєння ДТП. Йдеться про аварії, які сталися у 2021 та 2023 роках, пише УП. Повідомлення пресслужби відомства співпадає з обшуками, які СБУ. В одній із аварій у Києві авто правоохоронця, виїхавши з другорядної дороги, збило пішохода – той втратив ногу. В іншій – машина перекинулася під час обгону на трасі Київ–Одеса та врізалась у будівлю АЗС, тяжко травмувавши пасажирку. У третій ДТП службовий автомобіль збив жінку на переході на зелений сигнал. ДБР клопотатиме про взяття під варту щонайменше двох із підозрюваних.
- Працівники СБУ не отримували доступ до даних про спецоперації НАБУ та САП. Спецслужба наголосила, що діє в межах закону, а заяви про ймовірне розкриття такої інформації назвали маніпуляцією. Також у спецслужбі підкреслили, що проведення слідчих дій без ухвали суду можливе у разі ризику витоку інформації, зокрема – у справах щодо співпраці з країною-агресором. Перевірка, за інформацією СБУ, відбувається відповідно до статті 37 закону «Про державну таємницю».
- СБУ заявила про викриття у держзраді Федора Христенка – діючого народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ . За версією слідства, він діяв як ключовий агент ФСБ Росії. Йому повідомлено про підозру. Деталі – тут.
- СБУ повідомила про затримання Руслана Магамедрасулова – одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ – за підозрою у веденні бізнесу з РФ і можливих контактах із російськими спецслужбами. За версією СБУ, Магамедрасулов координував роботу НАБУ у прифронтових областях, але водночас допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ, зокрема – продавати технічну коноплю до Дагестану. Його також підозрюють у передачі таємної інформації та звʼязках із нардепом-втікачем від ОПЗЖ Федором Христенком, повʼязаним із російськими спецслужбами. У СБУ зазначили, що Магамедрасулов не вказав громадянство РФ свого батька під час оформлення доступу до держтаємниці, а його мати, яка живе в Києві, отримує пенсію в так званій «ДНР» і поширює проросійські дописи.
- У НАБУ і САП проходять обшуки. СБУ та Офіс Генпрокурора провели близько 70 обшуків у щонайменше 15 працівників НАБУ – без судових ухвал, заявляє Бюро. Формальні підстави – участь окремих осіб у ДТП або нібито зв’язки з РФ, хоча ці факти не пов’язані, зазначає НАБУ. СБУ також ініціювала перевірку доступу працівників до держтаємниці, що, за оцінкою НАБУ, може дати СБУ доступ до конфіденційних оперативних даних і зірвати розслідування. Директор НАБУ достроково повертається з відрядження до Британії.
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.