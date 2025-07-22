Співробітники Служби безпеки України (СБУ), які проводять перевірку дотримання законодавства про державну таємницю у САП, не отримували доступу до матеріалів кримінальних проваджень. Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко на брифінгу 22 липня.

Деталі

Перевірка, що триває з понеділка (21 липня), стосується лише дотримання правил роботи із державною таємницею, сказав Клименко.

За його словами, СБУ аналізує організаційні документи, роботу секретного відділу та частину комп’ютерів прокурорів, але не торкається змісту самих справ.

Контекст

21 липня СБУ і ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ. Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них містить серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках.

САП заявила напередодні, що правоохоронці отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять антикорупційні органи. В СБУ заперечили цю інформацію.

З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.