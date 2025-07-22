Співробітники Служби безпеки України (СБУ), які проводять перевірку дотримання законодавства про державну таємницю у САП, не отримували доступу до матеріалів кримінальних проваджень. Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко на брифінгу 22 липня.
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Деталі
- Перевірка, що триває з понеділка (21 липня), стосується лише дотримання правил роботи із державною таємницею, сказав Клименко.
- За його словами, СБУ аналізує організаційні документи, роботу секретного відділу та частину комп’ютерів прокурорів, але не торкається змісту самих справ.
Контекст
21 липня СБУ і ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. «Слідчі дії проводяться без судових ухвал», – йдеться у релізі НАБУ. Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них містить серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках.
САП заявила напередодні, що правоохоронці отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять антикорупційні органи. В СБУ заперечили цю інформацію.
З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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