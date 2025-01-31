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Буданов и «угроза существованию Украины». СБУ расследует разглашение гостайны участниками закрытого заседания Рады

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Производство открыли 28 января по факту разглашения гостайны в ходе закрытого заседания Рады, которое имело гриф «Секретно». /Getty Images

Производство открыли 28 января по факту разглашения гостайны в ходе закрытого заседания Рады, которое имело гриф «Секретно». Фото Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, после выхода материала «Украинской правды». Речь идет о словах главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, что «без переговоров о завершении войны существование Украины может оказаться под угрозой». Об этом пишут «Интерфакс-Украина» и УП со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подробности

  • Производство открыли 28 января по факту разглашения гостайны в ходе закрытого заседания Рады, которое имело гриф «Секретно», сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в СБУ. Расследование продолжается по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Украины о разглашении гостайны, что привело к тяжелым последствиям.
  • Позже информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила в комментарии УП пресс-служба СБУ.
  • Главный редактор издания Севгиль Мусаева заявила, что редакция УП защищает свои источники информации в соответствии с действующим законодательством Украины и международными нормами. Она отметила важность свободы слова и «доступа граждан к информации как основам демократического общества».

Прямая речь

«Мы действуем в рамках закона и строго придерживаемся профессиональных стандартов журналистики. УП, как всегда, стоит на защите своих источников информации, что гарантируется действующим законодательством Украины и международными нормами права. Свобода слова и доступ граждан к информации являются ключевыми ценностями демократического общества. «Украинская правда» остается верна своим принципам и в дальнейшем продолжит добросовестно и ответственно выполнять свою работу», – заявила Мусаева.

Контекст

27 января «Украинская правда», ссылаясь на неназванного депутата, сообщила, что во время закрытой встречи парламентариев с представителями Сил обороны руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов якобы допустил возможную «угрозу существованию Украины без серьезных переговоров» до лета.

По словам источника, в ходе обсуждения кто-то спросил Буданова, сколько времени у Украины осталось. «Кирилл со своей холодной усмешкой ответил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», – передает УП слова собеседника.

В тот же день ГУР Минобороны заявило, что обнародованная цитата не соответствует действительности.

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