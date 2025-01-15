Запрет на прямые переговоры с Путиным все еще действует, Украина не признает «заменителей» НАТО – глава МИД Сибига

Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее решение СНБО еще в силе, сказал в интервью «Европейской правде» 15 января министр иностранных дел Андрей Сибига. Также он подчеркнул, что Украина не признает «заменителей» полноправного членства в НАТО.

Ключевые факты

«Да, это решение и сейчас действует», – сказал Сибига, отвечая на вопрос о том, какова сейчас позиция Киева по поводу прямых переговоров с Путиным и остается ли действующим решение СНБО о запрете прямых переговоров с ним.

На уточняющий вопрос, насколько жесткая эта позиция Киева, он ответил: «По состоянию на сегодняшний день, это решение СНБО действующее».

Сибига подчеркнул, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не примет «заменители» членства, поскольку именно полноценное членство в Альянсе является единственной действенной гарантией безопасности. Министр заверил, что позиция Киева по поводу стремления вступить в НАТО является твердой, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции и за членство в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.

«Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины для НАТО, извините за цинизм, также есть самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности», – отметил он, отвечая на вопросы об альтернативных гарантиях, которые Украине могут предлагать во время переговоров о мирном соглашении.

«Мы уже проходили «альтернативные варианты». Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых «серых зон» приводит только к дальнейшим обострениям», – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что другие инструменты, в том числе двусторонние соглашения о безопасности с партнерами, являются составной частью подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.

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Контекст

Украина рассматривает членство в НАТО как лучшую гарантию своей будущей безопасности. В соответствии со статьей 5 пакта о взаимной обороне НАТО члены соглашаются рассматривать нападение на одного как нападение на всех и приходить друг другу на помощь. Приглашение Украины в НАТО – первый пункт Плана победы, который президент Владимир Зеленский в конце сентября 2024 года представил в США и представил в Верховной Раде.

Зеленский 29 ноября прошлого года говорил, что передача территории, контролируемой сейчас украинским правительством, «под зонтик НАТО» остановит «горячую фазу» войны.

Хотя НАТО заявило, что Украина присоединится к Альянсу и путь страны «необратим», оно пока не направило приглашения и не установило сроки предоставления членства.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «может понять чувство» РФ из-за стремления Украины к НАТО. Зеленский, комментируя это заявление Трампа, призвал не делать выводов о политике США в этом вопросе. 9 января Трамп заявил, что встреча с Путиным находится в стадии подготовки.

Согласно опросам КМИС, большинство украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). Хотя членство в обоих союзах важно для большинства населения, однако приоритет – у НАТО, очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности.