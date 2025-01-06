Вступление в НАТО, гарантии безопасности, прекращение войны и выборы в Украине. О чем говорил Зеленский с американским подкастером Фридманом

О переговорах и прекращении войны. Первые переговоры будут с Трампом, а уж потом с Путиным, отметил Зеленский. «Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся о том, как мы можем остановить войну и Путина. Второе – для нас очень важно, чтобы у Европы также был голос», – сказал президент. Он отметил, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может состояться разговор с россиянами.

О вступлении в НАТО. Зеленский считает, что в числе гарантий безопасности могло бы быть вступление Украины в НАТО с распространением 5-й статьи Альянса о коллективной защите на подконтрольные украинскому правительству территории. «НАТО означает сильные гарантии безопасности для всех людей, для нас это часть гарантий безопасности. Вторая часть – это пакет оружия. Мы не будем его использовать. Если прекращение огня будет работать […] Если у нас не будет гарантий безопасности, Путин придет снова», – сказал Зеленский.

Об американском оружии. Зеленский рассказал, что предлагал Трампу закупать американское оружие за счет $300 млрд замороженных российских активов. «Я сказал, что это – одна из гарантий безопасности. Возьмите $300 млрд замороженных российских активов, мы их заберем, возьмем деньги, необходимые для нашего внутреннего производства, и будем покупать все оружие у США. Нам не нужны подарки от США. Это будет полезно для вашей отрасли, для Соединенных Штатов. Мы вложим туда деньги – российские деньги, не украинские, не европейские – российские деньги. Они должны заплатить», – подчеркнул Зеленский.

О прилете Трампа в Украину. Трамп мог стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом, но это произойдет после окончания войны, заявил Зеленский. «Я бы очень хотел (чтобы открылся аэропорт в Киеве. – Forbes). Может быть, откроем. Но для этого нужно, чтобы не было войны, чтобы был постоянный мир и чтобы были системы ПВО.

О выборах в Украине. Проведение выборов в Украине станет возможным лишь после окончания войны или после изменения законодательства, подчеркнул Зеленский. «В Украине все понимают, что это невозможно сделать, пока не закончится война, или же нужно менять законодательство. Я считаю, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения. Это по закону. Либо парламентариям нужно собраться и поменять законодательство, что будет сделать крайне тяжело, поскольку общество против», – сказал он.

О Будапештском меморандуме. Зеленский подчеркнул, что Украине для прекращения войны нужны надежные гарантии безопасности не только «на бумаге», поскольку в свое время гарантам Будапештского меморандума было «похер» на Украину. Зеленский отметил, что говорил с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом о Будапештском меморандуме, и «мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим».

О потерях войск КНДР. Северная Корея потеряла убитыми и ранеными 3800 военных, которых отправила воевать против Украины, заявил Зеленский. «12 000 приехало (на территорию РФ. – Forbes). На сегодняшний день 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30 000–40 000. А могут и 500 000. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия», – сказал он.

О попытках неправомерного использования помощи. Украинские власти жестко противодействуют любым попыткам «наживаться на войне», заявил Зеленский. По его словам, большая часть международной помощи Украине предоставляется в виде оружия, а не денег. Там, где мы видели риски, что что-то может случиться с оружием, мы били по рукам всех. И поверьте, это касается не только Украины. Мы не зарабатывали на войне. Если находили кого-то, кто пытался это сделать, мы били по рукам и будем продолжать это делать», – подчеркнул президент.

О борьбе с коррупцией. Зеленский отметил, что в Украине очень сложная антикоррупционная система из-за того, что она состоит из множества элементов. И, по его словам, одним из требований ЕС является борьба с коррупцией, потому что многие годы Украине не доверяли. Президент подчеркнул, что за его каденцию проголосовали почти за все антикоррупционные реформы и законы. «Все антикоррупционные органы сегодня независимы и работают. Я все равно считаю, что они все еще несовершенны, много вопросов», – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что самый влиятельный олигарх Игорь Коломойский сейчас находится в тюрьме, однако до этого ни США, ни Европа ничего не могли с ним поделать.

О Путине. Зеленский считает, что Путин «глухой» и с ним нужно говорить только с позиции силы. «Да он вообще глухой, даже если будет с вами разговаривать. Он, по сути, глухой человек […] Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что у нас такая же позиция относительно мира через силу. Это значит, что если ты силен, ты можешь говорить. И Украина должна быть достаточно сильной. Иначе он (как Волдеморт – о ком нельзя говорить) питается и живет тем, что его субъективируют и вместо изоляции предлагают выходить на свет», – сказал президент.

О Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко в первые дни войны извинялся и настаивал, что не виноват в том, что с территории его страны запускают ракеты, сказал Зеленский. «За несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону. И он извинялся. И он сказал, что это не я. С моей территории пускали ракеты, и пускал Путин. Это его слова. У меня есть свидетели… он сказал: «Ты поверь, Володя, это не я», «Я не контролирую». Он мне говорил: «Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин», – сказал Зеленский.