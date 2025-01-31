Буданов і «загроза існуванню України». СБУ розслідує розголошення держтаємниці учасниками закритого засідання Ради (доповнено)

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю після виходу матеріалу «Української правди». Йдеться про слова голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, що «без переговорів про завершення війни існування України може опинитися під загрозою». Про це пишуть «Інтерфакс-Україна» та УП з посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Провадження відкрили 28 січня за фактом розголошення державної таємниці під час закритого засідання Ради, що мало гриф «Таємно», повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в СБУ. Розслідування триває за статтею ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України про розголошення держтаємниці, що призвело до тяжких наслідків.

Пізніше інформацію про порушення кримінальної справи підтвердила в коментарі УП пресслужба СБУ.

Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва заявила, що редакція УП захищає свої джерела інформації відповідно до чинного законодавства України та міжнародних норм. Вона наголосила на важливості свободи слова та «доступу громадян до інформації як основ демократичного суспільства».

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Пряма мова

«Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. «Українська правда» залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу», – заявила Севгіль Мусаєва

Контекст

27 січня «Українська правда», посилаючись на неназваного депутата, повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів із представниками Сил оборони керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов нібито припустив можливу «загрозу для існування України без серйозних переговорів» до літа.

За словами джерела видання, під час обговорення хтось запитав Буданова, скільки часу в України залишилося. «Кирило зі своєю холодною усмішкою відповів: «Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України», – передає УП слова співрозмовника.

Того ж дня ГУР Міноборони заявило, що оприлюднена цитата не відповідає дійсності.