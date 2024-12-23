Украинские чиновники начали верить в завершение войны в 2025 году – WP

Украинские чиновники начали рассматривать возможность завершения войны в 2025 году, такая перспектива возникла после активизации разговоров о мирных переговорах на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом 23 декабря пишет The Washington Post , ссылаясь на украинского чиновника.

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Ранее подобные переговоры казались нереальными из-за неспособности прийти к соглашению с Россией. Однако сейчас акцент сместился на долгосрочную безопасность, а не на немедленный возврат всех территорий, захваченных РФ.

WP указывает, что в последние недели президент Владимир Зеленский демонстрирует большую готовность к переговорам. Это смещение в позиции связывают с ухудшением ситуации на фронте и приходом к власти администрации Трампа, которая ставит под сомнение объемы военной помощи Киеву.

Зеленский отмечает необходимость гарантий безопасности, включая приглашение в НАТО и размещение миротворческих сил, чтобы предотвратить будущие российские нападения. Несмотря на это, источники издания выражают сомнения, что Россия готова к уступкам, пока ее войска имеют успехи на фронте.

Западные союзники Украины также адаптируются к новым политическим реалиям. Европейские страны увеличивают расходы на оборону и пытаются усилить поддержку Киева. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивает важность обеспечения Украины боеприпасами, а не только планами.

Однако позиция России остается неизменной: Москва требует признания суверенитета над аннексированными территориями и отказа Украины от членства в НАТО. Зеленский, со своей стороны, отмечает важность долгосрочных гарантий для предотвращения повторного вторжения со стороны РФ.

Контекст

18 декабря специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что стороны конфликта достигли стадии истощения и могут быть готовы к переговорам о мире. Он также выразил мнение, что Дональд Трамп способен добиться завершения войны еще до конца 2024 года.

На следующий день Владимир Путин во время пресс-конференции заявил о готовности России к переговорам с Украиной, отметив, что они должны базироваться на так называемых договоренностях, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Он также отметил необходимость учета ситуации на оккупированных территориях. Путин добавил, что мирные соглашения могут быть подписаны только с тем представителем Украины, который будет обладать легитимностью после выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти заявления на пресс-конференции в Брюсселе, выразил недоумение и отрицал существование каких-либо стамбульских договоренностей. Он напомнил, что переговоры с Россией проводились в Беларуси и Турции, но Украина не согласилась на ультиматумы, выдвинутые российской стороной, и никаких соглашений заключено не было.