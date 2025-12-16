Forbes Digital підписка
Состояние режиссера Джеймса Кэмерона превысило отметку в $1 млрд – Forbes

Состояние канадского режиссера, автора культовых фильмов «Терминатор», «Титаник» и «Аватар», Джеймса Кэмерона выросло до $1,1 млрд, сообщил Forbes. Уже в ближайшее время эта сумма может возрасти благодаря выходу ленты «Аватар: Огонь и пепел».

  • По подсчетам издания, фильмы Кэмерона – от «Терминатора» и «Чужих» в 1980-х до второй части «Аватара» – принесли в мировом прокате около $9 млрд. В Forbes отмечают, что основную часть его капитала сформировали доходы от кинопроектов за более чем 40 лет карьеры, поэтому нынешнее состояние режиссера оценили в $1,1 млрд.
  • Третий фильм франшизы «Аватар», премьера которого запланирована на 19 декабря, по прогнозам, может собрать около $2 млрд в прокате. Для сравнения: первые две части заработали $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно. В Forbes считают, что это позволит Кэмерону увеличить свое состояние примерно на $200 млн до уплаты налогов и сборов.
  • Сам режиссер отрицает утверждения о миллиардном состоянии. «Я бы хотел быть миллиардером. Чтобы им стать, нужно заключить определенные сделки, которых на самом деле не было, и не потратить ни одного доллара за 30 лет», – заявил Кэмерон.
  • В то же время в Forbes отмечают, что при оценке учли благотворительную деятельность режиссера, операции с недвижимостью и случаи, когда он отказывался от гонораров ради сохранения творческого контроля. Эти расходы, по оценкам издания, компенсируются лицензионными доходами от тематических парков и мерчендайза, а также стоимостью доли Кэмерона в продюсерской компании Lightstorm Entertainment.

Контекст

Джеймс Кэмерон – всемирно известный канадский кинорежиссер, сценарист, продюсер, а также исследователь океана и защитник окружающей среды. Он создал одни из самых кассовых фильмов в истории кинематографа, которые собирали миллиарды долларов в мировом прокате и устанавливали новые стандарты в индустрии.

Одним из первых больших прорывов Кэмерона стал «Терминатор» (1984), который при бюджете $6,4 млн собрал $78 млн в мире, заложив основу для культовой франшизы. Следующим успехом стал фильм «Чужие» (1986), принесший $131 млн при бюджете $18 млн. В 1989 году фильм «Бездна» при бюджете $70 млн собрал $90 млн в прокате. Все эти ленты показали способность Кэмерона сочетать захватывающий сюжет с инновационными спецэффектами.

Наибольший коммерческий успех режиссера пришел с «Титаником» (1997). При бюджете более $200 млн, включавшем как практические, так и цифровые эффекты, фильм собрал $1,8 млрд в мировом прокате и дополнительно примерно $800 млн от продаж VHS. После этого Кэмерон получил 10% от прибыли фильма, что принесло ему около $150 млн до уплаты налогов и сборов. Фильм также получил 11 «Оскаров», в частности в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

В 2009 году на экраны вышел «Аватар», который превзошел все ожидания и стал настоящим феноменом: при бюджете около $237 млн лента собрала почти $3 млрд в мировом прокате, а дополнительные доходы от домашнего видео и лицензирования принесли Кэмерону сотни миллионов долларов. В 2022-м вышел сиквел «Аватар: Путь воды», который при высоких ожиданиях кассовых сборов собрал $2,3 млрд, а Кэмерон получил за него около $250 млн благодаря соглашению на долю от прибыли.

