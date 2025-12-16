Статки канадського режисера, автора культових фільмів «Термінатор», «Титанік» і «Аватар», Джеймса Кемерона зросли до $1,1 млрд, повідомив Forbes . Уже найближчим часом ця сума може зрости завдяки виходу стрічки «Аватар: Вогонь і попіл».

Деталі

За підрахунками видання, фільми Кемерона – від «Термінатора» та «Чужих» у 1980-х до другої частини «Аватара» – принесли у світовому прокаті близько $9 млрд. У Forbes зазначають, що основну частину його капіталу сформували доходи від кінопроєктів за понад 40 років кар’єри, тож нинішні статки режисера оцінили в $1,1 млрд.

Третій фільм франшизи «Аватар», прем’єра якого запланована на 19 грудня, за прогнозами, може зібрати близько $2 млрд у прокаті. Для порівняння: перші дві частини заробили $2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно. У Forbes вважають, що це дозволить Кемерону збільшити свої статки приблизно на $200 млн до сплати податків і зборів.

Сам режисер заперечує твердження про мільярдні статки. «Я б хотів бути мільярдером. Щоб ним стати, потрібно укласти певні угоди, яких насправді не було, і не витратити жодного долара за 30 років», – заявив Кемерон.

Водночас у Forbes зазначають, що при оцінці врахували благодійну діяльність режисера, операції з нерухомістю та випадки, коли він відмовлявся від гонорарів заради збереження творчого контролю. Ці витрати, за оцінками видання, компенсуються ліцензійними доходами від тематичних парків і мерчендайзу, а також вартістю частки Кемерона у продюсерській компанії Lightstorm Entertainment.

Контекст

Джеймс Кемерон – всесвітньо відомий канадський кінорежисер, сценарист, продюсер, а також дослідник океану та захисник довкілля. Він створив одні з найкасовіших фільмів у історії кінематографа, які збирали мільярди доларів у світовому прокаті та встановлювали нові стандарти в індустрії.

Одним із перших великих проривів Кемерона став «Термінатор» (1984), який при бюджеті $6,4 млн зібрав $78 млн у світі, заклавши основу для культової франшизи. Наступним успіхом став фільм «Чужі» (1986), що приніс $131 млн при бюджеті $18 млн. У 1989 році фільм «Безодня» при бюджеті $70 млн зібрав $90 млн у прокаті. Усі ці стрічки показали здатність Кемерона поєднувати захопливий сюжет з інноваційними спецефектами.

Найбільший комерційний успіх режисера прийшов із «Титаніком» (1997). При бюджеті понад $200 млн, що включав як практичні, так і цифрові ефекти, фільм зібрав $1,8 млрд у світовому прокаті та додатково приблизно $800 млн від продажів VHS. Після цього Кемерон отримав 10% від прибутків фільму, що принесло йому близько $150 млн до сплати податків і зборів. Фільм також отримав 11 «Оскарів», зокрема у номінаціях «Найкращий фільм» і «Найкращий режисер».

У 2009 році на екрани вийшов «Аватар», який перевершив усі очікування і став справжнім феноменом: при бюджеті близько $237 млн стрічка зібрала майже $3 млрд у світовому прокаті, а додаткові доходи від домашнього відео та ліцензування принесли Кемерону сотні мільйонів доларів. У 2022-му вийшов сиквел «Аватар: Шлях води», що при високих очікуваннях касових зборів зібрав $2,3 млрд, а Кемерон отримав за нього близько $250 млн завдяки угоді на частку від прибутку.