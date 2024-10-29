Суверенный фонд Саудовской Аравии с активами $930 млрд сократит международные инвестиции на треть

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), активы которого достигают $930 млрд, планирует сократить свои международные инвестиции примерно на треть, завершая 10-летнюю эпоху масштабных глобальных расходов, пишет Financial Times . PIF сфокусируется на проектах для усиления внутреннего экономического роста.

Подробности

Подконтрольный государству PIF является частью крупного плана, начатого наследным принцем Мухаммедом бин Салманом для диверсификации экономики Саудовской Аравии и уменьшения ее зависимости от нефтяных доходов.

PIF решил уменьшить долю иностранных инвестиций с 30% до целевого диапазона 18–20%, сообщил глава фонда Ясир аль-Румайян на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

«Мы больше сосредоточимся на внутренней экономике, мы добились и сделали так много больших вещей», – сказал аль-Румайян. Он отметил, что международные инвесторы также изменяют свой подход, переходя от поиска финансирования от PIF к совместному инвестированию вместе с фондом.

За последнее десятилетие PIF активно расширял свои зарубежные инвестиции, в том числе вложил $45 млрд в Vision Fund SoftBank в 2016 году, $20 млрд – в инфраструктурный фонд Blackstone, приобретение английского футбольного клуба Newcastle United. Эти инвестиции были частью усилий PIF по созданию глобального присутствия.

Контекст

Фонд благосостояния Саудовской Аравии – один из самых больших и известных суверенных фондов в мире. В последнее десятилетие он стал важным глобальным игроком на рынке инвестиций.

PIF активно инвестирует во всемирно известные компании и стартапы в области технологий, инфраструктуры, недвижимости и развлечений. Среди заметных инвестиций – доля в Uber, SoftBank Vision Fund, а также в Lucid Motors, компании по производству электромобилей.

Фонд играет ключевую роль в развитии местных мегапроектов. К таким проектам относится NEOM – футуристический город с технологиями искусственного интеллекта, возобновляемой энергией и зелеными технологиями, а также Qiddiya – развлекательный мегапроект, который должен стать основным туристическим и культурным центром.

PIF инвестирует в проекты развития возобновляемой энергии, в частности, солнечной и ветровой, стремясь стать глобальным лидером в сфере зеленой энергетики.