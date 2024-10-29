Суверенний фонд Саудівської Аравії, з активами $930 млрд, скоротить міжнародні інвестиції на третину

Суверенний фонд Саудівської Аравії (Public Investment Fund, PIF), активи якого досягають $930 млрд, планує скоротити свої міжнародні інвестиції приблизно на третину, завершуючи десятирічну епоху масштабних глобальних витрат, пише Financial Times . PIF сфокусується на проєктах для посилення внутрішнього економічного зростання.

Деталі

Підконтрольний державі PIF є частиною великого плану, започаткованого наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом для диверсифікації економіки Саудівської Аравії та зменшення її залежності від нафтових доходів.

PIF вирішив зменшить частку закордонних інвестицій з 30% до цільового діапазону 18-20%, повідомив голова фонду Ясір аль-Румайян на конференції Future Investment Initiative в Ер-Ріяді.

«Ми більше зосередимося на внутрішній економіці, ми досягли і зробили так багато великих речей», – сказав Аль-Румайян. Він зазначив, що міжнародні інвестори також змінюють свій підхід, переходячи від пошуку фінансування від PIF до спільного інвестування разом із фондом.

За останнє десятиліття PIF активно розширював свої закордонні інвестиції, зокрема, вклав $45 млрд у Vision Fund SoftBank у 2016 році, $20 млрд – в інфраструктурний фонд Blackstone, придбання англійського футбольного клубу Newcastle United. Ці інвестиції були частиною зусиль PIF зі створення глобальної присутності.

Контекст

Фонд добробуту Саудівської Аравії – один із найбільших та найвідоміших суверенних фондів у світі. За останнє десятиліття він став важливим глобальним гравцем на ринку інвестицій.

PIF активно інвестує у всесвітньо відомі компанії та стартапи в галузях технологій, інфраструктури, нерухомості та розваг. Серед помітних інвестицій – частка в Uber, SoftBank Vision Fund, а також у Lucid Motors, компанії з виробництва електромобілів.

Фонд відіграє ключову роль у розбудові місцевих мегапроєктів. До таких проєктів належить NEOM – футуристичне місто з технологіями штучного інтелекту, відновлюваною енергією та зеленими технологіями, а також Qiddiya – розважальний мегапроєкт, що має стати основним туристичним та культурним центром.

PIF інвестує в проєкти розвитку відновлюваної енергії, зокрема сонячної та вітрової, прагнучи стати глобальним лідером у сфері зеленої енергетики.