«Зимой 2026 года можно будет кататься». ОККО Group строит курорт Goro в Славском за $1,5 млрд. CEO Василий Даниляк – о земле, деньгах и дорогах для курорта и других крупных инвестициях. Интервью

Спустя восемь лет после анонса ОККО Group начинает строить курорт возле Славского. Почему возникла такая длительная задержка и когда можно будет кататься на новом Goro? Большое интервью СЕО группы Василия Даниляка для Forbes Ukraine

ОККО Group Виталия Антонова завершила 2023 год с выручкой $2,303 млрд, EBITDA – $231 млн. Более 90% обеспечила работа 409 заправок. Среди самых больших проблем группы СЕО Василий Даниляк, 50, называет падение потребления. «8 млн человек уехали, мы это очень чувствуем», – говорит он. Строить новые АЗС на падающем рынке бессмысленно: на большей дистанции это будет проигрышно и убыточно, считает он.

Даниляк ищет новые сферы для развития Группы. В ее портфеле уже есть агробизнес, недвижимость и энергетика. Теперь настал черед крупного туристического проекта, который должен стать конкурентом «Буковеля». ОККО Group инвестирует $500 млн в курорт Goro Mountain Resort, еще $1 млрд планирует привлечь. Первых лыжников ожидают зимой 2026–2027, все 75 км трасс планируют построить к 2039 году.

СЕО ОККО Group Василий Даниляк в большом интервью Forbes Ukraine рассказал, что делает в Славской общине его брат Олег, зачем новому мегакурорту «инвест-няня» от Минэкономики и куда еще, кроме заправок и туризма, группа будет инвестировать в ближайшие годы.

Интервью сокращено и отредактировано для ясности.

Содержание