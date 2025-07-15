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Tesla выходит на рынок Индии с ценой на Model Y гораздо выше, чем в других странах

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Представители СМИ досматривают автомобиль Tesla Model Y во время открытия первого в Индии автосалона Tesla в Мумбае 15 июля 2025 года. /Getty Images

Представители СМИ досматривают автомобиль Tesla Model Y во время открытия первого в Индии автосалона Tesla в Мумбае 15 июля 2025 года. Фото Getty Images

Tesla установила самую высокую в мире цену на свой кроссовер Model Y в Индии – около $69 770. Это дороже, чем в США, Китае или Европе, пишет CNBC. Компания открывает первый шоурум в Мумбае, что сигнализирует о старте новой стратегии присутствия бренда на третьем крупнейшем авторынке мира.

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Подробности

  • Model Y с задним приводом будет стоить 6 млн рупий ($70 000), а Long Range Rear-Wheel Drive – 6,8 млн рупий. рупий с предоплатой 22 220 рупий.
  • Полная функция автономного управления (FSD) предлагается за дополнительные 600 000 рупий с перспективой получения обновлений для минимального вовлечения водителя. Сейчас эта система требует постоянного контроля, но Tesla обещает постепенную эволюцию через обновление ПО.
  • Tesla планирует начать продажи в Индии с третьего квартала.
  • Индийский автопарк преимущественно ориентирован на массовый сегмент, и электромобили составляют всего лишь 4% продаж.
  • На этом рынке Tesla будет конкурировать преимущественно с немецкими брендами класса люкс – BMW и Mercedes-Benz, а не с местными производителями как Tata Motors или Mahindra.
  • Компания решила продавать в Индии импортируемые автомобили, несмотря на высокие пошлины – до 70%. Такой шаг, вероятно, объясняется избыточными мощностями на заводах Tesla и падением глобальных продаж.

Контекст

Индия – третий крупнейший автомобильный рынок в мире, однако продажи электромобилей пока остаются незначительными. Илон Маск неоднократно проявлял интерес к Индии. В апреле он обсуждал сотрудничество с премьер-министром Нарендрой Моди в области инноваций и технологий.

Несмотря на это производства в Индии Tesla пока нет. Автомобили, которые будут продавать в стране, будут импортировать с заводов компании в Шанхае или Берлине. Это создает ценовые трудности из-за высоких импортных пошлин – до 70%. Власти Индии предлагают снижение до 15% при условии инвестиций в размере $500 млн и запуска локального производства. По словам министра тяжелой индустрии Х.Д. Кумарасвами, Tesla пока не заинтересована в строительстве завода в стране.

Выход Tesla на рынок Индии происходит на фоне глобальной экспансии компании на новые рынки и растущей конкуренции в сегменте электромобилей. Однако Индия с населением более 1,4 млрд и растущим спросом на зеленые технологии может стать следующим ключевым рынком для Tesla.

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