Tesla встановила найвищу у світі ціну на свій електрокросовер Model Y в Індії – близько $69 770. Це дорожче, ніж у США, Китаї чи Європі, пише CNBC . Компанія відкриває перший шоурум в Мумбаї, що сигналізує про старт нової стратегії присутності бренду на третьому найбільшому авторинку світу.

Деталі

Model Y з заднім приводом коштуватиме 6 млн рупій ($70 000), а Long Range Rear-Wheel Drive – 6,8 млн рупій. Це значно дорожче, ніж у США ($44 990), Китаї ($36 700) чи Німеччині ($53 700), свідчить інформація на сайті компанії. Model Y зараз доступна для реєстрації за ціною 6,1 млн рупій із передоплатою 22 220 рупій.

Повна функція автономного керування (FSD) пропонується за додаткові 600 000 рупій, із перспективою отримання оновлень для мінімального залучення водія. Наразі ця система вимагає постійного контролю, але Tesla обіцяє поступову еволюцію через оновлення ПЗ.

Tesla планує почати продажі в Індії з третього кварталу.

Індійський автопарк переважно орієнтований на масовий сегмент, і електромобілі наразі складають лише 4% продажів.

На цьому ринку Tesla конкуруватиме переважно з німецькими брендами класу люкс – BMW і Mercedes-Benz, а не з місцевими виробниками, як Tata Motors чи Mahindra.

Компанія вирішила продавати в Індії імпортовані авто, попри високі мита – до 70%. Такий крок, імовірно, пояснюється надлишковими потужностями на заводах Tesla і падінням глобальних продажів.

Контекст

Індія – третій найбільшим автомобільним ринком у світі, однак продажі електромобілів поки що залишаються незначними. Ілон Маск неодноразово висловлював інтерес до Індії. У квітні він обговорював співпрацю з прем’єр-міністром Нарендрою Моді в галузях інновацій і технологій.

Попри це виробництва в Індії Tesla наразі не має. Автомобілі, що продаватимуться в країні, імпортуватимуться з заводів компанії в Шанхаї або Берліні. Це створює цінові труднощі через високі імпортні мита – до 70%. Влада Індії пропонує зниження до 15% за умови інвестицій у розмірі $500 млн і запуску локального виробництва. За словами міністра важкої промисловості Х.Д. Кумарасвамі, Tesla поки не зацікавлена у будівництві заводу в країні.

Вихід Tesla на ринок Індії відбувається на тлі глобальної експансії компанії на нові ринки та зростаючої конкуренції в сегменті електромобілів. Проте Індія з населенням понад 1,4 млрд і зростаючим попитом на зелені технології, може стати наступним ключовим ринком для Tesla.