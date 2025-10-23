Подробности

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете 22 октября продемонстрировал рендер запланированного расширения бального зала Белого дома. Он подчеркнул, что работа над проектом осуществляется частным финансированием, и это не обременит бюджет США.

Проект, который оценивается около $300 млн (ранее администрация называла $200 млн), будет профинансирован исключительно частными средствами Трампа и его доноров, без каких-либо расходов для налогоплательщиков.

Среди крупных корпоративных доноров – Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast, Meta Platforms, Palantir Technologies, Tether America, Ripple, Hard Rock International, HP, Caterpillar, Micron Technology, NextEra Energy, Union Pacific Railroad и прочие известные корпорации.

Дополнительные меценаты включают соучредителей криптобиржи Gemini Тайлера и Камерона Винклвосс, семью министра торговли Говарда Лутника и семью Адельсонов. Трамп в 2018 году наградил Мирьям Адельсон, ключевого республиканского донора, президентской медалью Свободы. Точные суммы взносов в Белом доме не называют.

Президент США Дональд Трамп держит в руках визуализацию планируемого расширения Белого дома – нового бального зала, во время встречи в Овальном кабинете

Контекст

Идея построить новый бальный зал в Белом доме появилась у Дональда Трампа в 2010 году, когда он, еще не являясь президентом, делился мнениями с советниками Обамы. В 2025-м, вернувшись к власти, он взялся за реализацию. В июне Трамп анонсировал проект на Truth Social, а в июле Белый дом официально объявил: будет зал на 90 000 квадратных футов, чтобы проводить приемы на 650-999 гостей, потому что нынешняя East Room вмещает всего 200 человек. В сентябре 2025 года начали строительство, а в октябре активно сносят часть East Wing, где и будет зал, соединенный с главным зданием стеклянным мостом. Завершить проект планируют до окончания каденции Трампа – в 2029-м, а возможно и раньше.