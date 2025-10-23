Деталі

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті 22 жовтня продемонстрував рендер запланованого розширення бального залу Білого дому. Він наголосив, що робота над проєктом здійснюється приватним фінансуванням, і це не обтяжить бюджет США.

Проєкт, який оцінюється в близько $300 млн (раніше адміністрація називала $200 млн), буде профінансовано виключно приватними коштами Трампа та його донорів, без жодних витрат для платників податків.

Серед великих корпоративних донорів – Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast, Meta Platforms, Palantir Technologies, Tether America, Ripple, Hard Rock International, HP, Caterpillar, Micron Technology, NextEra Energy, Union Pacific Railroad та інші відомі корпорації.

Додаткові меценати включають співзасновників криптобіржі Gemini Тайлера та Камерона Вінклвоссів, родину міністра торгівлі Говарда Лутніка та родину Адельсонів. Трамп у 2018 році нагородив Мір’ям Адельсон, ключову республіканську донорку, президентською медаллю Свободи. Точні суми внесків у Білому домі не називають.

Президент США Дональд Трамп тримає в руках візуалізацію запланованого розширення Білого дому – нового бального залу, під час зустрічі в Овальному кабінеті

Контекст

Ідея побудувати новий бальний зал у Білому домі з’явилася у Дональда Трампа ще в 2010 році, коли він, ще не будучи президентом, ділився думками з радниками Обами. У 2025-му, повернувшись до влади, він узявся за реалізацію. У червні Трамп анонсував проєкт на Truth Social, а в липні Білий дім офіційно оголосив: буде зал на 90 000 квадратних футів, щоб проводити прийоми на 650–999 гостей, бо нинішня East Room вміщує лише 200 людей. У вересні 2025 року почали будівництво, а в жовтні активно зносять частину East Wing, де й буде зал, з’єднаний із головною будівлею скляним мостом. Завершити проєкт планують до закінчення каденції Трампа – 2029-го, а можливо й раніше.