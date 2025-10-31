Подробности

Вашингтон уже получил гарантии от Малайзии, Камбоджи и Таиланда, что эти страны не будут вводить налоги на цифровые сервисы и дискриминировать американских провайдеров онлайн-услуг.

Договоренности закреплены в рамках новых торговых соглашений, сопровождающих повышение пошлин на товары из Азии. В то же время США стремятся сохранить свое лидерство в сфере цифровой торговли, что остается одним из немногих направлений с положительным торговым балансом для страны.

«Трамп считает, что дефицит в торговле товарами несправедлив, тогда как профицит в сфере услуг – заслуженный, и стремится его сохранить», – отметил профессор Джорджтаунского университета Анапам Чандер.

Соглашение США с Малайзией также предусматривает, что американские социальные сети и облачные сервисы не обязаны вносить взносы в местные фонды.

По оценкам экспертов, окончательное решение о глобальном моратории будет принято на конференции ВТО в марте 2026 года в Камеруне.

Контекст

По данным Всемирной торговой организации, в прошлом году глобальный экспорт цифровых услуг вырос до $4,77 трлн – на 10% больше, чем в 2023-м, и вдвое быстрее общей торговли товарами и услугами ($33 трлн). Искусственный интеллект ускоряет этот сектор, но вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности, суверенитета данных и потерь доходов для стран, где цифровые продукты (книги, фильмы) избегают традиционных пошлин.

Три страны Юго-Восточной Азии – Малайзия, Камбоджа и Таиланд согласились поддержать постоянное продление действия моратория Всемирной торговой организации на введение пошлин на электронные транзакции. Документ действует с 1998 года и последний раз был продлен в 2024-м. Подобные положения есть в предварительном соглашении с Индонезией, где отменены тарифы на нематериальные продукты. Однако постоянное продление моратория может столкнуться с сопротивлением от Бразилии и Индии, которые хотят облагать налогом иностранные техкомпании. В Европейском союзе, в свою очередь, выступают за усиление контроля за крупными ІТ-корпорациями и защиту персональных данных пользователей.