Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про нову ініціативу зі створення світової цифрової економіки, вільної від мит та податків на електронні послуги, повідомляє Bloomberg. США отримали підтримку Малайзії, Камбоджі та Таїланду.

Деталі

Вашингтон уже отримав гарантії від Малайзії, Камбоджі та Таїланду, що ці країни не запроваджуватимуть податки на цифрові сервіси й не дискримінуватимуть американських провайдерів онлайн-послуг.

Домовленості закріплені в рамках нових торговельних угод, які супроводжують підвищення мит на товари з Азії. Водночас США прагнуть зберегти своє лідерство у сфері цифрової торгівлі, що залишається одним із небагатьох напрямів із позитивним торговельним балансом для країни.

«Трамп вважає, що дефіцит у торгівлі товарами є несправедливим, тоді як профіцит у сфері послуг – заслуженим, і прагне його зберегти», – зазначив професор Джорджтаунського університету Анапам Чандер.

Угода США з Малайзією також передбачає, що американські соціальні мережі та хмарні сервіси не зобов’язані робити внески до місцевих фондів.

За оцінками експертів, остаточне рішення щодо глобального мораторію буде ухвалене на конференції СОТ у березні 2026 року в Камеруні.

Контекст

За даними Світової організації торгівлі, минулого року глобальний експорт цифрових послуг зріс до $4,77 трлн – на 10% більше, ніж у 2023-му, та вдвічі швидше за загальну торгівлю товарами та послугами ($33 трлн). Штучний інтелект прискорює цей сектор, але викликає занепокоєння щодо національної безпеки, суверенітету даних та втрат доходів для країн, де цифрові продукти (книги, фільми) уникають традиційних мит.

Три країни Південно-Східної Азії – Малайзія, Камбоджа та Таїланд, погодилися підтримати постійне продовження дії мораторію Світової організації торгівлі на запровадження мит на електронні транзакції. Документ діє з 1998 року й востаннє був продовжений у 2024-му. Подібні положення є в попередній угоді з Індонезією, де скасовано тарифи на «нематеріальні продукти». Однак постійне продовження мораторію може зіткнутися з опором від Бразилії та Індії, які хочуть оподатковувати іноземні техкомпанії. У Європейському Союзі, своєю чергою, виступають за посилення контролю над великими ІТ-корпораціями й захист персональних даних користувачів.