Meta усилила борьбу против регулирования искусственного интеллекта в сфере больших технологий. По данным Axios, Meta инвестирует десятки миллионов долларов в создание нового политического комитета (super PAC), направленного на противодействие предложениям по регулированию технологий на уровне штатов, которые могут затормозить развитие ИИ.
- Новый pro-AI политический комитет Meta, названный American Technology Excellence Project, это очередной шаг компании по борьбе с политиками, которые, по ее мнению, мешают развитию искусственного интеллекта. В прошлом месяце Meta уже запустила PAC в Калифорнии для поддержки дружественных к технологиям кандидатов на выборах в штате.
- Согласно Axios, новый super PAC возглавят опытный республиканец Брайан Бейкер и демократическая консалтинговая фирма Hilltop Public Solutions. Комитет будет работать над избранием политиков, поддерживающих технологии, из обеих партий на промежуточных выборах в следующем году.
- Представительница Meta Рэйчел Холланд отметила, что super PAC сосредоточится на продвижении и защите американских технологических компаний, способствовании прогрессу в области ИИ и предоставлении родителям контроля над тем, как их дети взаимодействуют с онлайн-приложениями и технологиями ИИ.
- Особое внимание к родительскому контролю вызвано ростом беспокойства из-за безопасности детей в контексте использования ИИ-инструментов. Meta оказалась под пристальным вниманием после утечки внутренних документов, которые показали, что чат-боты компании могли вести «романтические» разговоры с детьми, а также из-за заявлений обличителей о возможном сокрытии исследований насчет безопасности детей.
- Вице-президент Meta по вопросам публичной политики Брайан Райс отметил, что новая группа будет поддерживать кандидатов в штатах по всей стране, выступающих за развитие ИИ, поддерживающих американскую технологическую индустрию и защищающих лидерство США в технологиях как в стране, так и за рубежом.
Этот политический комитет появился в то время, когда многие штаты предлагают регулирование ИИ из-за, как считается, неспособности федерального правительства решить данный вопрос. В 2025 году во всех 50 штатах было внесено более 1000 законопроектов, связанных с ИИ. В частности, в Калифорнии были приняты два законопроекта, ожидающих подписи или вето губернатора Гэвина Ньюсома: SB 243, который регулирует чат-боты ИИ для защиты несовершеннолетних и уязвимых пользователей, и SB 53, который устанавливает новые требования к прозрачности для крупных компаний, работающих с ИИ.
В этом году Кремниевая долина активизировала усилия, чтобы ограничить возможности штатов принимать законы об ИИ, утверждая, что такой «лоскутный» подход усложнит работу мощных ИИ-компаний и замедлит инновации в то время, когда США соревнуются с Китаем за лидерство в этой сфере.
В прошлом месяце Andreessen Horowitz и президент OpenAI Грег Брокман запустили super PAC в Кремниевой долине с бюджетом $100 млн, направленным на противодействие регулированию ИИ. Ранее в этом году предложение, которое запрещало бы штатам регулировать ИИ в течение 10 лет, чуть не попало в федеральный бюджет, но в конце концов было отклонено.
