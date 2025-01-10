Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером РФ Владимиром Путиным находится в стадии подготовки. Об этом Трамп заявил 9 января во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции Мар-а-Лаго, пишет Reuters .

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«Он хочет встретиться, и мы это организовываем», – сказал Трамп.

На вопрос о возможности участия Путина или лидера Китая Си Цзиньпина в переговорах в Мар-а-Лаго Трамп ответил: «Это еще не определено, но президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом публично. Мы должны завершить эту войну, которая является кровавым беспределом».

Конкретных сроков встречи Трамп пока не назвал.

Контекст

7 ноября 2024 года WP сообщило, что Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время звонка Трамп якобы призвал российского лидера воздержаться от обострения войны в Украине и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Однако в декабре на пресс-конференции Путин отрицал факт этого разговора, заявив одновременно о готовности к личной встрече с Трампом.

9 января 2025 года Дональд Трамп, который вскоре вступит в должность президента, отсрочил свое предвыборное обещание закончить войну в Украине за 24 часа, допустив, что на это может уйти несколько месяцев. Европейские союзники расценили этот шаг как сигнал, что новая администрация США не планирует сразу отказываться от поддержки Украины.

«Вся команда Трампа одержима демонстрацией силы, поэтому они меняют подход к Украине», – отметил один из источников.

Европейские чиновники также подчеркивают, что администрация Трампа опасается, чтобы их действия в отношении Украины не были приравнены к «катастрофическому» выводу войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена.

Трамп заявил, что завершение войны в течение шести месяцев является более реалистичным сроком.