Дональд Трамп отказался от обещания завершить войну в Украине «за 24 часа». FT узнала, что это может значить

Избранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание закончить войну в Украине «за 24 часа» до нескольких месяцев. Европейские союзники восприняли перенос сроков как знак, что администрация Трампа не будет немедленно отказываться от поддержки Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Подробности

Два европейских чиновника рассказали, что обсуждение с новой командой Трампа в течение последних недель показали, что они еще не решили, как завершить российско-украинскую войну.

«Вся команда [Трампа] одержима силой и хочет выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине», – сказал один из собеседников.

Будущая администрация Трампа опасается, что их решения в отношении Украины могут сравниться с «катастрофическим» выводом войск США из Афганистана при Джо Байдене, отметил один из европейских чиновников.

На этой неделе Трамп предположил, что «шесть месяцев» – более реалистичный срок для завершения войны. Назначенный им специальный посланник по вопросам войныв Украине Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что попытается найти решение, чтобы остановить войну за «100 дней».

Контекст

17 декабря источники Reuters сообщили, что Келлог в начале января посетит несколько европейских столиц и Киев, где должен встретиться с украинским руководством. Его команда занималась подготовкой встреч с высокопоставленными политиками в Париже и Риме, рассказывали источники Reuters. Целью встреч называли сбор информации для новой администрации США.

В начале января стало известно, что Келлог отложил визит в Киев и европейские столицы до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что визит Келлога состоится «в свое время», стороны работают над определением временных рамок.

На пресс-конференции, состоявшейся в резиденции Мар-а-Лаго 7 января, Трамп заявил, что «может понять» чувство России относительно предполагаемого вступления Украины в НАТО. По его словам, Байден нарушил соглашение России и Украины, которое было до этого, сказав, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО.

В то же время Кит Келлог считает, что избранный президент Дональд Трамп не собирается делать уступок Владимиру Путину, а хочет спасти Украину.