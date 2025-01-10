Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним перебуває на стадії підготовки. Про це Трамп заявив 9 січня під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції Мар-а-Лаго, пише Reuters .

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«Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо», – сказав Трамп.

На запитання про можливість участі Путіна чи лідера Китаю Сі Цзіньпіна в переговорах у Мар-а-Лаго, Трамп відповів: «Це ще не визначено, але президент Путін хоче зустрітися. Він заявляв про це публічно. Ми повинні завершити цю війну, яка є кривавим безладом».

Конкретні терміни зустрічі Трамп поки що не назвав.

Контекст

7 листопада 2024 року WP повідомило, що Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Під час дзвінка Трамп нібито закликав російського лідера утриматися від загострення війни в Україні та нагадав про значну військову присутність США в Європі.

Однак у грудні на пресконференції Путін заперечив факт цієї розмови, заявивши водночас про готовність до особистої зустрічі з Трампом.

9 січня 2025 року Дональд Трамп, який невдовзі обійме посаду президента, відтермінував свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, припустивши, що на це може знадобитися кілька місяців. Європейські союзники розцінили цей крок як сигнал про те, що нова адміністрація США не планує одразу відмовлятися від підтримки України.

«Уся команда Трампа одержима демонстрацією сили, тому вони змінюють підхід до України», – зазначило одне з джерел.

Європейські посадовці також підкреслюють, що адміністрація Трампа побоюється, аби їхні дії щодо України не були прирівняні до «катастрофічного» виведення військ з Афганістану за президентства Джо Байдена.

Трамп заявив, що завершення війни протягом шести місяців є більш реалістичним терміном.