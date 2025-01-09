В ожидании худшего сценария. Как Европе реагировать на заявления Трампа? Рассказывает британский стратег Тимоти Эш

Обещания Дональда Трампа о скором мире для Украины оказываются пустыми словами, утверждает в своей колонке на Substack старший стратег Bluebay Asset Management и эксперт по Украине Тимоти Эш. Заявления Трампа о сферах влияния и готовности торговать судьбой Украины угрожают не только США, но и безопасности всей Европы. Готов ли Запад к новой волне кризиса? Forbes перевел размышления стратега.

Как и большинство людей, я с недоверием наблюдал за выступлением избранного президента США Дональда Трампа на пресс-конференции во Флориде, где он предлагал взять под контроль Гренландию и Канаду, Панамский канал и Мексиканский залив, который теперь называет «Американским заливом».

Легко попытаться воспринять это как шутку и просто посмеяться – это же Трамп.

Контекст этих событий очень важен, поскольку сейчас не время для шуток. Трамп готовится к переговорам с Владимиром Путиным о мире в Украине, что не может быть легким делом, учитывая многолетнюю войну, принесшую миллионы жертв.

Между тем Китай продолжает заглядываться на Тайвань, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и израильские ультраправые поддерживают расширение поселений и политику «Великого Израиля».

Запад осуждает военную агрессию России в Украине как незаконную, так же, как и призывы Израиля о расширении поселений, и предупреждает Китай не брать пример с России.

Однако выступление Трампа дало другое послание: крупные государства имеют «сферу влияния», что созвучно со взглядами Путина. Похоже, Трамп предложил Путину соглашение: «Если хочешь Украину, вот моя цена – Гренландия, Панамский канал и даже Канада». При этом он пренебрегает международными союзами, НАТО и позицией союзников, таких как Дания. Одним выступлением Трамп нанес удар по НАТО. Как теперь будут реагировать Дания и другие союзники?

Для Украины и Европы послание очевидно – пора готовиться к серьезным вызовам.

Трампа часто называют мастером переговоров, но он не использует свои сильные позиции в переговорах с Путиным. В своем выступлении он фактически отдал ключевые козыри – согласился на отсутствие членства Украины в НАТО и отказ от использования Украиной ракет дальнего радиуса действия по территории России. Путин, очевидно, смеется над Трампом, ведь уже получил согласие на сохранение под контролем России всех оккупированных территорий. Это катастрофа для Украины.

Украине необходимы гарантии безопасности для остальных территорий, которые остаются независимыми, чтобы сохранить экономическую, социальную и политическую стабильность. Выступление Трампа показало, что таких гарантий со стороны США ждать не стоит. Минимумом должна стать поддержка военной техникой, как это делается для Израиля или Южной Кореи. Но Трамп, похоже, дал понять, что готов торговать Украиной: если Путин получит территорию, то что получит он?

Для Европы это должно стать сигналом тревоги. Без достаточных гарантий безопасности Украина может оказаться на грани краха, как предостерег аналитик в Институте Брукингса Роберт Каган в своей статье.

У Трампа нет плана мира для Украины, что подтвердило его выступление. Он изменил обещание обеспечить мир за 24 часа после вступления в должность на срок в шесть месяцев.

Отсутствие гарантий безопасности для Украины чревато ее крахом, что станет экзистенциальным кризисом для Европы.

Падение Украины может привести ее развитый военно-промышленный комплекс, второй по величине в Европе, в руки России. При таком сценарии Европа без США будет уступать «Великой России», которая будет включать Украину. Путин не остановится на этом: следующими станут Балтия, Молдова, Польша. Он пойдет дальше на Запад.

Как Европа может ответить на это? Ее ослабляют слабые правительства во Франции и Германии и экономические трудности в Великобритании.

Это уже следующий кризис для Европы – новый кризис еврозоны.

Если, как утверждает Каган, крах Украины станет катастрофическим поражением для Трампа, как он отреагирует? Скорее всего, он отправит американские войска для оккупации Гренландии или Панамского канала, используя демонстрацию силы, чтобы отвлечь внимание от своих очевидных и масштабных провалов.