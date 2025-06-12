В индийском городе Ахмадабад упал самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший в Лондон, сообщила авиакомпания на платформе Х. На борту самолета находились 242 человека, пишет Reuters . После авиакатастрофы цена акций Boeing упала до 8%.

Ключевые факты

16:30 По данным полиции, более 200 человек были обнаружены мертвыми на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Правоохранители не сообщили, сколько из них были пассажирами, членами экипажа или местными жителями. «Мы обнаружили 204 тела, мы ищем еще тела, – сказал Bloomberg представитель полиции. – Есть вероятность, что есть выжившие. 41 раненый проходит лечение. Среди них люди, находившиеся в жилом районе».

По данным полиции, более 200 человек были обнаружены мертвыми на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Правоохранители не сообщили, сколько из них были пассажирами, членами экипажа или местными жителями. «Мы обнаружили 204 тела, мы ищем еще тела, – сказал Bloomberg представитель полиции. – Есть вероятность, что есть выжившие. 41 раненый проходит лечение. Среди них люди, находившиеся в жилом районе». 16:20 Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в авиакатастрофе премьер-министру Индии Нарендри Моде и народу Индии. «Наши мнения со всеми родственниками и близкими жертв в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваш шок и скорбь в этот трагический день. Мы все молимся о том, чтобы спасти как можно больше жизней, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал он в X.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в авиакатастрофе премьер-министру Индии Нарендри Моде и народу Индии. «Наши мнения со всеми родственниками и близкими жертв в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваш шок и скорбь в этот трагический день. Мы все молимся о том, чтобы спасти как можно больше жизней, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал он в X. 16:00 По данным полиции, более 100 тел, большинство из которых сильно обгорели, были доставлены в местную государственную больницу для вскрытия.

По данным полиции, более 100 тел, большинство из которых сильно обгорели, были доставлены в местную государственную больницу для вскрытия. 15:47 Индийские телеканалы сообщили, что самолет упал на крышу столовой государственного общежития, в результате чего погибло много студентов-медиков.

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Части корпуса самолета были разбросаны вокруг здания, в которое он врезался. Хвост самолета застрял на крыше здания.

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14:10 По данным источника Reuters, среди 242 человек в самолете (в том числе два пилота и 10 членов экипажа) было 217 взрослых и 13 детей. Из них 169 – граждане Индии, 43 британца, семь португальцев и один канадец.

По данным источника Reuters, среди 242 человек в самолете (в том числе два пилота и 10 членов экипажа) было 217 взрослых и 13 детей. Из них 169 – граждане Индии, 43 британца, семь португальцев и один канадец. 13:55 В МИД Украины заявили, что пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается.

В МИД Украины заявили, что пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается. 13:00 В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту разбившегося в Индии самолета, пишет «РБК-Украина».

В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту разбившегося в Индии самолета, пишет «РБК-Украина». 12:50 В авиакомпании Air India заявили, что AI171, выполнявший рейс из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, «попал в инцидент», и пообещали опубликовать обновление в ближайшее время.

В авиакомпании Air India заявили, что AI171, выполнявший рейс из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, «попал в инцидент», и пообещали опубликовать обновление в ближайшее время. По данным Flightradar, речь идет о самолете Boeing 787-8 Dreamliner, которому более 10 лет. Последний сигнал из него был получен через несколько секунд после взлета.

После авиакатастрофы цена акций Boeing упала до $196,85 на ранних торгах в четверг, что на 8% ниже уровня закрытия рынка предыдущего дня.

Самолет выпал за пределы периметра аэропорта сразу после вылета, он потерпел крушение в жилом районе недалеко от аэропорта. С места происшествия был виден густой черный дым.

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Полиция штата Гуджарат сообщила, что самолет потерпел крушение «через 10 минут» после вылета из аэропорта Ахмадабада.

Индийский авиационный регулятор заявил, что самолет подал сигнал о бедствии диспетчерской службе, но после этого не отреагировал на ее сигналы.

Работа в аэропорту Ахмадабада временно приостановлена. На месте падения самолета работают экстренные службы.

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Контекст

Boeing 787 – самый передовой самолет компании, находящийся в эксплуатации, популярный среди авиакомпаний, поскольку он более экономичен благодаря использованию легких композитных материалов.

Авиакатастрофа продолжает серию серьезных и смертельных инцидентов в гражданской авиации в этом году, включая столкновения в воздухе в Вашингтоне в начале 2025 года между военным вертолетом и самолетом.

По данным Aviation Safety Network, исходя из количества людей на борту, это будет самая большая катастрофа коммерческой авиакомпании со времен сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777, в результате чего погибли 298 человек.

За последние годы Boeing попал в несколько аварий, включая две роковые катастрофы с рейсом 610 компании Lion Air 29 октября 2018 года и рейсом 302 Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года. В начале прошлого года почти новый самолет 737 Max потерял дверную панель во время полета. Хотя обошлось без жертв, авария погрузила компанию в глубокий кризис.