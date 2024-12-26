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Специалисты по чрезвычайным ситуациям работают на месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» возле западноказахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. /Getty Images
Категория
Новости
Дата

Причина авиакатастрофы в Казахстане – российская ракета – Euronews

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Специалисты по чрезвычайным ситуациям работают на месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» возле западноказахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Фото Getty Images

Ракета класса «земля – воздух», выпущенная из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», стала причиной повреждения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» во время рейса 8432. Об этом 26 декабря пишет Euronews, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана.

Подробности

  • Инцидент произошел в результате воздушной активности беспилотников над Грозным, источники издания говорят, что ракета взорвалась в воздухе, а ее обломки попали в самолет.
  • Пилоты запросили экстренную посадку в российских аэропортах, однако им было отказано. Вместо этого самолет был направлен через Каспийское море в казахстанский город Актау.
  • Навигационные GPS-системы самолета подвергались активному глушению на протяжении всего маршрута над морем, пишет Euronews.
  • Издание AnewZ также подтвердило информацию о запуске ракеты с комплекса «Панцирь-С».
  • Тем временем глава Совбеза Чечни Хамзат Кадыров заявил, что в среду утром над Грозным произошла атака беспилотников, которая не привела к жертвам или разрушениям.
Авиакатастрофа Казахстан Актау Фото Россия Ракета

Место крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в небе над Каспийским морем, неподалеку от Актау. Фото Getty Images

Авиакатастрофа Казахстан Актау Фото Россия Ракета

Место крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в небе над Каспийским морем, неподалеку от Актау. Фото Getty Images

Авиакатастрофа Казахстан Актау Фото Россия Ракета

Место крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в небе над Каспийским морем, неподалеку от Актау. Фото Getty Images

Авиакатастрофа Казахстан Актау Фото Россия Ракета

Место крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в небе над Каспийским морем, неподалеку от Актау. Фото Getty Images

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Контекст

25 декабря утром в Казахстане произошла авиакатастрофа. Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 67 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Погибли не менее 38 человек, пишет казахстанское издание Tengrinews. Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. По данным сервиса Flightradar, перед крушением он несколько раз кружил над аэропортом Актау.

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