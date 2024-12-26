Причина авиакатастрофы в Казахстане – российская ракета – Euronews

Ракета класса «земля – воздух», выпущенная из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», стала причиной повреждения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» во время рейса 8432. Об этом 26 декабря пишет Euronews, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана.
Подробности
- Инцидент произошел в результате воздушной активности беспилотников над Грозным, источники издания говорят, что ракета взорвалась в воздухе, а ее обломки попали в самолет.
- Пилоты запросили экстренную посадку в российских аэропортах, однако им было отказано. Вместо этого самолет был направлен через Каспийское море в казахстанский город Актау.
- Навигационные GPS-системы самолета подвергались активному глушению на протяжении всего маршрута над морем, пишет Euronews.
- Издание AnewZ также подтвердило информацию о запуске ракеты с комплекса «Панцирь-С».
- Тем временем глава Совбеза Чечни Хамзат Кадыров заявил, что в среду утром над Грозным произошла атака беспилотников, которая не привела к жертвам или разрушениям.
Контекст
25 декабря утром в Казахстане произошла авиакатастрофа. Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 67 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Погибли не менее 38 человек, пишет казахстанское издание Tengrinews. Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. По данным сервиса Flightradar, перед крушением он несколько раз кружил над аэропортом Актау.
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