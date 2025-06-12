В індійському місті Ахмадабад упав літак Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона, повідомила авіакомпанія на платформі Х. На борту літака перебувало 242 людини, пише Reuters. Після авіакатастрофи ціна акцій Boeing впала до на 8%.
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Ключові факти
- Індійські телеканали повідомили, що літак впав на дах їдальні державного гуртожитку BJ Medical College, внаслідок чого загинуло багато студентів-медиків.Рятувальники повідомили, що на місці події вилучено не менше 30–35 тіл.
- За даними джерела Reuters, серед 242 осіб у літаку було 217 дорослих та 11 дітей. З них 169 – громадяни Індії, 43 британці, сім португальців та один канадець.
- В МЗС України повідомили, що зʼясовують, чи були громадяни України на борту літака, який розбився в Індії, пише «РБК-Україна».
- В авіакомпанії Air India заявили, що AI171, який виконував рейс із Ахмадабаду в лондонський аеропорт Гатвік, «потрапив в інцидент», і пообіцяли опублікувати оновлення найближчим часом.
- На борту перебували 242 людини, зокрема два пілоти і 10 членів екіпажу. Літак випав за межі периметра аеропорту одразу після вильоту, він зазнав аварії в житловому районі неподалік летовища. З місця події було видно густий чорний дим.
- За даними Flightradar, йдеться про літак Boeing 787-8 Dreamliner, якому понад 10 років. Останній сигнал з нього був отриманий через кілька секунд після зльоту.
- Після авіакатастрофи ціна акцій Boeing впала до $196,85 на ранніх торгах у четвер, що на 8% нижче за рівень закриття ринку попереднього дня.
- Поліція штату Гуджарат повідомила, що літак зазнав аварії «через 10 хвилин» після вильоту з аеропорту Ахмадабада.
- Індійський авіаційний регулятор заявив, що літак подав сигнал про лихо диспетчерській службі, але після цього не відреагував на її сигнали.
- Робота в аеропорту Ахмадабада тимчасово призупинена. На місці падіння літака працюють екстрені служби.
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