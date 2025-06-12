В індійському місті Ахмадабад упав літак Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона, повідомила авіакомпанія на платформі Х. На борту літака перебувало 242 людини, пише Reuters. Після авіакатастрофи ціна акцій Boeing впала до на 8%.