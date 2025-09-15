В Кременчуге будет построен новый завод по производству креплений для перехода железных дорог на европейский стандарт путей. Об этом 15 сентября сообщило Министерство развития общин и территорий по результатам встречи с послом Швейцарии по вопросам Украины Жаком Гербером.

Подробности

Кроме того, в Кременчуге запланировано производство контактных проводов для электрификации железнодорожной инфраструктуры.

В сфере жилищного строительства предусмотрено строительство модульных домов для внутренне перемещенных лиц в Виннице и Сумской области, а также замена окон в поврежденных домах Харькова и других прифронтовых регионов.

В ходе встречи также обсудили сотрудничество со швейцарскими железнодорожными компаниями и ассоциацией Swissrail по развитию транспортной инфраструктуры.

Эти инициативы – начало реализации проектов по восстановлению железнодорожной инфраструктуры и жилищного фонда при поддержке правительства Швейцарии, а также расширению двустороннего сотрудничества.

На реализацию проектов выделено 76 млн швейцарских франков. Их внедрение начнется в октябре 2025 года.

Контекст

«Укрзализныця» ежегодно нуждается примерно в 500 т рельсовых накладок (элементов для соединения рельсов), а в пиковые периоды – до 1000 т. В следующем году компания планирует полностью закрыть эту потребность, изготовив 500 т собственными силами. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал член правления «Укрзализныци», руководитель направления «Ремонт и производство» Евгений Шрамко.

Ранее такие накладки изготавливали на мариупольском комбинате «Азовсталь». УЗ запустила собственное производство в начале 2025 года. В настоящее время планируется изготовить 300 т накладок, из которых к началу сентября уже произведено 180 т. Часть этих деталей была использована для строительства европутей на участке Чоп – Ужгород.

В перспективе Украина может приступить к экспорту рельсовых накладок для европейских железнодорожных путей.