У Кременчуці збудують новий завод із виробництва кріплень для переходу залізниць на європейський стандарт колії. Про це 15 вересня повідомило Міністерство розвитку громад і територій за результатами зустрічі з послом Швейцарії з питань України Жаком Гербером.
- Крім того, у Кременчуці заплановане виробництво контактних проводів для електрифікації залізничної інфраструктури.
- У сфері житлового будівництва передбачено зведення модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб у Вінниці та Сумській області, а також заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та інших прифронтових регіонів.
- Під час зустрічі також обговорили співпрацю зі швейцарськими залізничними компаніями та асоціацією Swissrail для розвитку транспортної інфраструктури.
- Зазначається, що ці ініціативи є початком реалізації проєктів із відновлення залізничної інфраструктури та житлового фонду за підтримки уряду Швейцарії, а також розширення двосторонньої співпраці.
- На реалізацію проєктів виділено 76 млн швейцарських франків. Їх впровадження розпочнеться у жовтні 2025 року.
«Укрзалізниця» щороку потребує приблизно 500 т рейкових накладок (елементів для з’єднання рейок), а в пікові періоди – до 1000 т. Наступного року компанія планує повністю забезпечити цю потребу, виготовивши 500 т власними силами. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів член правління «Укрзалізниці», керівник напряму «Ремонт і виробництво» Євген Шрамко.
Раніше такі накладки виробляли на маріупольському комбінаті «Азовсталь». УЗ запустила власне виробництво на початку 2025 року. Наразі планується виготовити 300 т накладок, з яких на початок вересня вже вироблено 180 т. Частину цих деталей було використано для будівництва євроколії на ділянці Чоп – Ужгород.
У перспективі Україна може розпочати експорт рейкових накладок для європейських залізничних колій.
