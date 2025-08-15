Государственная «Укрзализныця» планирует перезапуск вагоноремонтного направления и хочет привлечь к этому частный бизнес через аренду или государственно-частное партнерство. Об этом 15 августа сообщил СЕО УЗ Александр Перцовский на открытой встрече, посвященной будущему вагоноремонтного направления.
Подробности
- Руководство УЗ пригласило на встречу представителей бизнеса, международных финансовых институтов и профильных ассоциаций. Ее цель – наработать оптимальную модель трансформации вагоноремонтного направления.
- Среди обсуждаемых сценариев трансформации – аренда, государственно-частное партнерство, перепрофилирование. В этом контексте также рассматривались положения недавно принятого закона о государственно-частном партнерстве.
- «Есть активы, с которыми мы не можем справиться сегодня. Но привлекая бизнес, можем превратить этот «избыточный груз» в прибыльный вагоноремонтный и вагоностроительный бизнес», – отметил Перцовский. По его словам, филиал УЗ «Вагон-Сервис» убыточен, и это нужно исправлять, «надо сохранить то, что есть, и сделать это очень быстро».
- Производственные мощности УЗ используются не в полную силу, «Укрзализныця» подготовила 10-летний прогноз выбытия вагонов. По оценкам компании, в течение следующих 10 лет из эксплуатации будет выведено более 50% существующего парка. Ситуация в частном секторе схожа – около 44%.
- Такая ситуация существенно изменит нагрузку на ремонтные мощности и потребует обновленных подходов к работе вагоноремонтных предприятий, отметил член правления УЗ с направления «Ремонт и производство» Евгений Шрамко.
- С начала полномасштабной войны объемы грузовых перевозок в Украине сократились на 40%, а перевозка вагонами УЗ – на 58%. В компании объяснили, что это привело к снижению объемов ремонтов вагонов на 55%. Как следствие, отрасль работает с существенной недогрузкой: только восемь из 29 вагоноремонтных подразделений являются прибыльными.
- По прогнозам УЗ, в 2025 году ущерб вагоноремонтного направления может достигнуть 600 млн грн.
- УЗ зафиксировала предложения и позиции всех участников дискуссии. Следующим шагом станет разработка оптимальной модели трансформации, которая будет вынесена на открытое обсуждение, сообщила пресс-служба компании.
Контекст
«Укрзализныця» столкнулась с острой нехваткой вагонов. С 2019-го компания потеряла почти половину пассажирских поездов – 1087 (28 уничтожены, 265 оккупировано, а 794 достигли предельного срока службы). По состоянию на август 2025 года УЗ оперирует 1488 пассажирскими вагонами. Еще 51 вагон перестанет работать в этом году. Еще 84 – в 2026-м.
УЗ при наличии государственного финансирования планирует ежегодно покупать 100 новых вагонов в 2026–2028 годах.
В 2023-м компания заключила соглашение на закупку 66 новых вагонов, из них 54 уже получила, еще 12 получит до конца этого года. Также УЗ планирует капитально отремонтировать 50 вагонов за 1 млрд грн. Ремонт одного вагона стоит около 20 млн грн, покупка – более 50 млн грн. Средний возраст вагона – около 28 лет.
