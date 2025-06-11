Во Львовской области построят новый комбикормовый завод, продукция которого будет реализовываться на украинском рынке. Об этом сообщила компания KMZ Industries, поставщик оборудования по переработке зерна и для зернохранилищ.

Подробности

KMZ Industries заключила контракт на поставку элеваторного оборудования с предприятием, которое занимается свиноводством во Львовской области. Эта компания решила построить собственный комбикормовый завод.

Для этого будет установлено несколько силосов различного назначения. Начальная мощность завода составит две тонны комбикорма в час, но в будущем ее планируют увеличить до десяти тонн в час.

Это позволит предприятию не только покрывать свои потребности в комбикормах, но и поставлять продукцию на внутренний рынок Украины.

Для транспортировки сырья будут использовать норию, три цепных конвейера производительностью 50 тонн в час и пять шнековых конвейеров для подачи сырья непосредственно в комбикормовый цех.

Контекст

KMZ Industries – ведущий украинский производитель комплексных решений для хранения и обработки зерна, единственный отечественный производитель полного спектра элеваторного оборудования.

KMZ Industries предлагает проектирование, монтаж и сервис по европейским стандартам, а также автоматизацию элеваторных процессов. Компания объединяет все участки зернохранилища (весовую, лабораторию, сушку, очистку, хранение, отгрузку) в единую автоматизированную систему управления, повышая прозрачность и прибыльность благодаря IIoT-решению.

В 2012 году KMZ Industries приобрела британскую компанию Brice-Baker, одного из ключевых европейских производителей оборудования для зернохранилищ. В 2021 году произошло слияние элеваторного направления ООО «Вариант Агро Строй» с ЧАО «Карловский машиностроительный завод».