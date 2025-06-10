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Во Львовской области построят элеватор для хранения 30 000 т зерна и сухой порт

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Во Львовской области построят элеватор, где можно одновременно хранить до 30 000 т зерна, а также сухой порт. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Подробности

  • «Это первый шаг в реализации масштабного проекта, который охватит всю Украину. Планируем создать сеть зернохранилищ, сухих портов, логистических хабов, заводов по глубокой переработке, биокластеров, а также расширить экспортные возможности и модернизировать агросектор. Львовская область становится отправной точкой», – отметил Козицкий в своем сообщении на Facebook.
  • По его словам, Львовская ОВА, Львовский областной совет, Белзский городской совет и компания AgHoldCo заключили меморандум о сотрудничестве для реализации проекта.
  • Козицкий подчеркнул, что новый элеватор и сухой порт создадут рабочие места, снизят затраты на транспортировку зерна и усилят продовольственную безопасность региона. Проект также упростит хранение урожая для малых и средних фермерских хозяйств.
  • Финансирование проекта обеспечивает AgHoldCo, Inc при поддержке инвестиционного фонда UAF Partners.

Контекст

В 2024 году Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму $24,5 млрд, что на 12% больше, чем в 2023-м, сообщил Коваль в интервью Forbes. Рост экспорта произошел благодаря рекордному урожаю сои (6 млн т), большая часть которого была отправлена ​​на внешние рынки, а также наивысшему за 27 лет объему экспорта сахара (746 000 т). По предварительным оценкам Коваля, в 2025 году Украина может увеличить экспорт агропродукции еще на 10%.

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