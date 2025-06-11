У Львівській області зведуть новий комбікормовий завод, продукція якого буде реалізовуватися на українському ринку. Про це повідомила компанія KMZ Industries, постачальник обладнання для переробки зерна та зерносховищ.

Деталі

KMZ Industries уклала контракт на постачання елеваторного обладнання з підприємством, яке займається свинарством у Львівській області. Ця компанія вирішила побудувати власний комбікормовий завод.

Для цього буде встановлено кілька силосів різного призначення. Початкова потужність заводу складе дві тонни комбікорму на годину, але в майбутньому її планують збільшити до десяти тонн на годину.

Це дасть змогу підприємству не лише покривати власні потреби в комбікормах, а й постачати продукцію на внутрішній ринок України.

Для транспортування сировини використовуватимуть норію, три ланцюгові конвеєри продуктивністю 50 тонн на годину та п’ять шнекових конвеєрів для подачі сировини безпосередньо до комбікормового цеху.

Контекст

KMZ Industries – провідний український виробник комплексних рішень для зберігання та обробки зерна, єдиний вітчизняний виробник повного спектру елеваторного обладнання. Компанія, розташована в Карлівці Полтавської області, використовує сучасне обладнання від європейських, японських і американських виробників, має власне конструкторське бюро, монтажний підрозділ і сервісну службу.

KMZ Industries пропонує проєктування, монтаж і сервіс за європейськими стандартами, а також автоматизацію елеваторних процесів. Компанія об’єднує всі ділянки зерносховища (вагову, лабораторію, сушіння, очищення, зберігання, відвантаження) в єдину автоматизовану систему управління, підвищуючи прозорість і прибутковість завдяки IIoT-рішенню.

У 2012 році KMZ Industries придбала британську компанію Brice-Baker, одного з ключових європейських виробників обладнання для зерносховищ. У 2021 році відбулося злиття елеваторного напряму ТОВ «Варіант Агро Буд» із ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод».