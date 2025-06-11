У Львівській області зведуть новий комбікормовий завод, продукція якого буде реалізовуватися на українському ринку. Про це повідомила компанія KMZ Industries, постачальник обладнання для переробки зерна та зерносховищ.
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Деталі
- KMZ Industries уклала контракт на постачання елеваторного обладнання з підприємством, яке займається свинарством у Львівській області. Ця компанія вирішила побудувати власний комбікормовий завод.
- Для цього буде встановлено кілька силосів різного призначення. Початкова потужність заводу складе дві тонни комбікорму на годину, але в майбутньому її планують збільшити до десяти тонн на годину.
- Це дасть змогу підприємству не лише покривати власні потреби в комбікормах, а й постачати продукцію на внутрішній ринок України.
- Для транспортування сировини використовуватимуть норію, три ланцюгові конвеєри продуктивністю 50 тонн на годину та п’ять шнекових конвеєрів для подачі сировини безпосередньо до комбікормового цеху.
Контекст
KMZ Industries – провідний український виробник комплексних рішень для зберігання та обробки зерна, єдиний вітчизняний виробник повного спектру елеваторного обладнання. Компанія, розташована в Карлівці Полтавської області, використовує сучасне обладнання від європейських, японських і американських виробників, має власне конструкторське бюро, монтажний підрозділ і сервісну службу.
KMZ Industries пропонує проєктування, монтаж і сервіс за європейськими стандартами, а також автоматизацію елеваторних процесів. Компанія об’єднує всі ділянки зерносховища (вагову, лабораторію, сушіння, очищення, зберігання, відвантаження) в єдину автоматизовану систему управління, підвищуючи прозорість і прибутковість завдяки IIoT-рішенню.
У 2012 році KMZ Industries придбала британську компанію Brice-Baker, одного з ключових європейських виробників обладнання для зерносховищ. У 2021 році відбулося злиття елеваторного напряму ТОВ «Варіант Агро Буд» із ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод».
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