Экономия – сотни тысяч долларов в год. «Нибулон» меньше чем за $1 млн создал цифровые двойники 23 элеваторов. Как это помогает компании Андрея Вадатурского?

Агрохолдинг «Нибулон» вложил в 2023–2024 годах $1,6 млн в автоматизацию, кибербезопасность и сопутствующую инфраструктуру. Самый большой проект – цифровой двойник для всей сети элеваторов компании. Зачем он «Нибулону»?

«Мы создали цифровой двойник элеватора, где отражена каждая операция», – говорит IT-директор «Нибулона» Николай Рясько. В IТ-команде «Нибулона» 60 человек, но для создания цифровых двойников привлекли компанию IT-Enterprise. Теперь агрохолдинг может контролировать процесс от поля до отгрузки заказчику в реальном времени, говорит основатель IT-Enterprise Олег Щербатенко.

«Нибулон» в 2023–2024 годах инвестировал в автоматизацию $967 000, большую часть этой суммы – в проект цифровых двойников, говорит IТ-директор компании Николай Рясько. «Планируем окупить этот проект за 12 месяцев», – говорит он. Всего «Нибулон» инвестировал в IТ в предыдущие два года $1,6 млн.