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Экономия – сотни тысяч долларов в год. «Нибулон» меньше чем за $1 млн создал цифровые двойники 23 элеваторов. Как это помогает компании Андрея Вадатурского?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

«Нибулон» в 2023-2024 годах инвестировал $966 690 в автоматизацию, большинство этой суммы – в проект цифровых двойников /Getty Images

«Нибулон» в 2023-2024 годах инвестировал $966 690 в автоматизацию, большинство этой суммы – в проект цифровых двойников Фото Getty Images

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Агрохолдинг «Нибулон» вложил в 2023–2024 годах $1,6 млн в автоматизацию, кибербезопасность и сопутствующую инфраструктуру. Самый большой проект – цифровой двойник для всей сети элеваторов компании. Зачем он «Нибулону»?

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«Мы создали цифровой двойник элеватора, где отражена каждая операция», – говорит IT-директор «Нибулона» Николай Рясько. В IТ-команде «Нибулона» 60 человек, но для создания цифровых двойников привлекли компанию IT-Enterprise. Теперь агрохолдинг может контролировать процесс от поля до отгрузки заказчику в реальном времени, говорит основатель IT-Enterprise Олег Щербатенко.

«Нибулон» в 2023–2024 годах инвестировал в автоматизацию $967 000, большую часть этой суммы – в проект цифровых двойников, говорит IТ-директор компании Николай Рясько. «Планируем окупить этот проект за 12 месяцев», – говорит он. Всего «Нибулон» инвестировал в IТ в предыдущие два года $1,6 млн.

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