Украина не откажется от своих территорий независимо от результата выборов в США – Зеленский

Украина не откажется от своих территорий, независимо от результата выборов в США и дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 октября в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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Новый президент США может как усилить, так и ослабить поддержку Украины, отметил Зеленский. По его словам, в случае ослабления поддержки это позволит России расширить оккупацию, а Украина упустит шанс на победу в войне.

Президент Украины подчеркнул, что речь идет не о компромиссах относительно территорий, а о различных дипломатических путях, которые зависят от политики США. Кандидат в президенты Дональд Трамп хочет быстро завершить войну, но если эта модель будет предусматривать принуждение Украины к уступкам, это невозможно для украинской стороны, заявил Зеленский.

Украина не признает свои оккупированные территории российскими, независимо от того, кто победит в США или как долго Путин будет оставаться у власти, сказал Зеленский. По его словам, отказ от своих территорий противоречит Конституции Украины, что делает такой компромисс юридически невозможным.

Относительно военной операции Украины в Курской области РФ Зеленский заявил, что Украина не намерена захватывать российские территории. Эта операция создает буферную зону, являющуюся защитной мерой, а главной целью остается возвращение украинских территорий, сказал президент.

Ключевая цитата

«Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин ни придумывал», – сказал Владимир Зеленский.

Контекст

16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений.

17 октября во время саммита ЕС он представил этот документ западным партнерам. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его план и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Что предлагает партнерам Украина и могут ли эти предложения сработать на практике, читайте в материале Forbes Ukraine.