Сингапур для бизнеса и военный актив ЕС. План победы Зеленского – не только о поставках оружия, но и о конкретных предложениях западным партнерам. Могут ли их заинтересовать экономический и безопасностный пункты плана

Владимир Зеленский предлагает западным партнерам вместе добывать украинские полезные ископаемые и разместить украинские войска в Европе после завершения войны. Почему это появилось в Плане победы?

«Наконец-то!» – говорит владелец титановой компании «Велта» Андрей Бродский, комментируя экономический пункт Плана победы, который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде 16 октября.

Если о первых трех пунктах – приглашении Украины в НАТО, военной помощи, разрешении на удары западным оружием вглубь РФ, операции на российской территории – было известно еще до обнародования президентом (подробнее о них – в материале Forbes Ukraine ), то содержание последних двух стало новостью. В них Украина впервые предлагает, а не только просит. В частности, в экономической и безопасностной сферах.

Речь идет о готовности Украины допустить западных инвесторов к разработке стратегических полезных ископаемых, таких как литий, и об участии ВСУ в общеевропейской системе обороны вместо США.

«Убедив американских предпринимателей инвестировать в добычу ископаемых, Украина по-своему повторила бы путь Сингапура, – говорит Бродский из «Велта». – Бизнес, вложивший деньги, становится лучшим лоббистом гарантий безопасности, чем любые международные институты».

Часть по безопасности может стать полезным аргументом для Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.