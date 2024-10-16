Зеленский представил План победы, состоящий из пяти пунктов

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не «замораживание». И это не торговля территорией или суверенитетом Украины.

Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой окончить войну.

Итак, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый – геополитический.

Пункты второй и третий – военные.

Пункт четвертый – экономический.

Пункт пятый Плана победы – о безопасности.

Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность.

Первое – это приглашение в НАТО.

Мы демократическая нация, доказавшая, что может защищать Евроатлантику и наш общий образ жизни – других демократических наций.

В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира.

Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать – что их царь проиграл геополитически.

Я благодарю всех наших партнеров, кто поддерживает, что приглашение для Украины в НАТО сейчас с членством позже усиливает всех.

Invitation – приглашение – это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности.

И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО. Решительность в вопросе НАТО для Украины означает неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине.

Вот поэтому это начальный пункт Плана победы. Свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят действительно место Украины в архитектуре безопасности.

Я прошу всех вас работать ради решимости партнеров признать Украину равной другим в европейской архитектуре безопасности.

Второй пункт – оборона.

Это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора. Это реалистично – защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля.

Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознают глубину морального падения России. Но они должны почувствовать падение российской армии.

И это будет проигрышем их идеологии войны.

Есть четкий перечень оружия, способного поддерживать такую силу наших воинов. А благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы нажимаем действительно сильно.

Поэтому ключом к реализации этого второго пункта Плана победы является:

успешное продление операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины;

вывод ПВО Украины на уровень, достаточный для защиты наших городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций с применением наших украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры – и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Для каждого из подпунктов оборонного пункта Плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование, что именно является нашими целями, как мы их достигаем и насколько это уменьшит российскую способность продолжать войну.

У оборонного пункта плана есть тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи.

Третий пункт плана – сдерживание.

Под него тоже есть секретное приложение. Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания.

Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, она выбирает переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и Европы.

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий России до таких перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.

То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо уходит в дипломатию, либо уходит… к потере ее машины войны. Мир благодаря силе. Peace through strength.

По обеим сторонам Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить, в частности, финансированием в рамках уже заключенных договоров безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки.

Четвертое – стратегический экономический потенциал.

В Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, например, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир.

Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.

И это наша возможность роста. Экономического роста Украины. Экономического усиления Евросоюза ради экономической автономии и во многом – автономии безопасности Европы. И это возможность Соединенных Штатов и наших партнеров в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить прибыль на инвестицию.

Экономический пункт нашей стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина будет, и с другими партнерами в мире заключить специальное соглашение относительно совместной защиты имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала.

Это тоже мир благодаря силе. Экономической силе. Это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.

Российские союзники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего.

Пятый пункт рассчитан на послевоенное время.

После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди – наши воины, обладающие реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО.

Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

Это достойная миссия наших героев. Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть силой, которую российское зло не преодолеет.

И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами.