Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результату виборів у США – Зеленський

Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результату виборів у США й подальшої підтримки України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 31 жовтня в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS.

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Новий президент США може як посилити, так і послабити підтримку України, зазначив Зеленський. За його словами, у разі послаблення підтримки це дасть змогу Росії розширити окупацію, а Україна втратить шанс на перемогу у війні.

Президент України наголосив, що йдеться не про компроміси щодо територій, а про різні дипломатичні шляхи, які залежать від політики США. Кандидат в президенти Дональд Трамп хоче швидко завершити війну, але якщо ця модель передбачатиме примус України до поступок, це буде неможливо для української сторони, заявив Зеленський.

Україна не визнає своїх окупованих територій російськими, незалежно від того, хто переможе в США або як довго Путін залишатиметься при владі, сказав Зеленський. За його словами, відмова від своїх територій суперечить Конституції України, що робить такий компроміс юридично неможливим.

Стосовно військової операції України в Курській області РФ, Зеленський заявив, що Україна не має наміру захоплювати російські території. Ця операція створює буферну зону, яка є захисним заходом, а головною метою залишається повернення українських територій, сказав президент.

Ключова цитата

«Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

17 жовтня під час Саміту ЄС він представив цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.