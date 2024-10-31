Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результату виборів у США – Зеленський

Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результату виборів у США й подальшої підтримки України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 31 жовтня в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS.
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Деталі
- Новий президент США може як посилити, так і послабити підтримку України, зазначив Зеленський. За його словами, у разі послаблення підтримки це дасть змогу Росії розширити окупацію, а Україна втратить шанс на перемогу у війні.
- Президент України наголосив, що йдеться не про компроміси щодо територій, а про різні дипломатичні шляхи, які залежать від політики США. Кандидат в президенти Дональд Трамп хоче швидко завершити війну, але якщо ця модель передбачатиме примус України до поступок, це буде неможливо для української сторони, заявив Зеленський.
- Україна не визнає своїх окупованих територій російськими, незалежно від того, хто переможе в США або як довго Путін залишатиметься при владі, сказав Зеленський. За його словами, відмова від своїх територій суперечить Конституції України, що робить такий компроміс юридично неможливим.
- Стосовно військової операції України в Курській області РФ, Зеленський заявив, що Україна не має наміру захоплювати російські території. Ця операція створює буферну зону, яка є захисним заходом, а головною метою залишається повернення українських територій, сказав президент.
Ключова цитата
«Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував», – сказав Володимир Зеленський.
Контекст
16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.
17 жовтня під час Саміту ЄС він представив цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.
Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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