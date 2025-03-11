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Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках мирного соглашения с Россией – Рубио

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украине придется пойти на территориальные уступки РФ в рамках любого мирного соглашения. Об этом сказал госсекретарь США Марк Рубио перед отъездом в Саудовскую Аравию, где 11 марта пройдет встреча делегаций США и Украины, пишет NYT.

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  • Рубио подчеркнул, что сейчас военного разрешения ситуации не существует. «Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень тяжело в течение любого разумного периода времени заставить россиян вернуться на позиции 2014 года», – сказал он.
  • США намерены определить, на какие уступки готова пойти Россия для заключения мира. Рубио отметил, что встреча с украинской стороной в Саудовской Аравии будет иметь ключевое значение для восстановления американской военной помощи Киеву.
  • Вашингтон ждет от Украины готовности «пойти на трудные решения», но и России тоже придется принимать такие решения, чтобы прекратить войну или хотя бы «приостановить» ее «в том или ином виде», уточнил глава Госдепа.
  • Рубио назвал «перспективным» предложение Украины о частичном прекращении огня. «Я не говорю, что одного этого достаточно, но это та уступка, которую нужно видеть для завершения конфликта», – заявил он.

Контекст

11 марта в Джидде пройдут переговоры между официальными представителями администрации США и украинской делегацией. Стороны будут обсуждать будущее войны, уровень поддержки США и экономические договоренности, в частности соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы обеспечить Украине финансовую поддержку. В то же время соглашение может стать инструментом политического давления.

По данным источников «Суспильного» и FT, украинская делегация будет предлагать установление режима тишины на море, запрет на дальнобойные удары и настаивать на освобождении пленных.

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