Україні доведеться піти на територіальні поступки в межах мирної угоди з Росією – Рубіо

Україні доведеться піти на територіальні поступки РФ у межах будь-якої мирної угоди. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо перед відʼїздом до Саудівської Аравії, де 11 березня пройде зустріч делегацій США та України, пише NYT .

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Рубіо наголосив, що зараз військового вирішення ситуації не існує. «Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко протягом будь-якого розумного періоду часу змусити росіян повернутися на позиції 2014 року», – сказав він.

США збираються визначити, на які поступки готова піти Росія для укладення миру. Рубіо зазначив, що зустріч з українською стороною в Саудівській Аравії «матиме ключове значення» для відновлення американської військової допомоги Києву.

Вашингтон чекає від України готовності «піти на важкі рішення», але й Росії теж доведеться ухвалювати такі рішення, щоб припинити війну або хоча б «призупинити» її «в тому чи іншому вигляді», уточнив очільник Держдепу.

Рубіо назвав «перспективною» пропозицію України про часткове припинення вогню. «Я не кажу, що одного цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно бачити для завершення конфлікту», – заявив він.

Контекст

11 березня в Джидді пройдуть переговори між офіційними представниками адміністрації США та українською делегацією. Сторони будуть обговорювати майбутнє війни, рівень підтримки США та економічні домовленості, зокрема угоду щодо корисних копалин, яка могла б забезпечити Україні фінансову підтримку. Натомість ця угода може стати інструментом політичного тиску.

За даними джерел «Суспільного» і FT, українська делегація пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, заборону на далекобійні удари та наполягатиме на звільненні полонених.