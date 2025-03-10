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Украина в Саудовской Аравии будет предлагать обмен пленными, режим тишины в небе и на море – «Суспільне»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

На переговорах с США в Саудовской Аравии 11 марта украинская делегация будет предлагать установление режима тишины на море, запрет на дальнобойные удары и настаивать на освобождении пленных. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на источник, знакомый с позицией делегации.

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Подробности

  • «Это реально воплотить быстро и проконтролировать», — сказал собеседник.
  • Украина также готова подписать соглашение о редкоземельных ископаемых во время встречи.
  • Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию, где должны пройти украинско-американские переговоры по завершению войны России против Украины.
  • Зеленский в Джидде должен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
  • Ранее сообщалось, что Зеленский не намерен участвовать в переговорах. Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак.

Контекст

11 марта в Джидде пройдут переговоры между официальными представителями администрации США и украинской делегацией. Стороны будут обсуждать будущее войны, уровень поддержки США и экономические договоренности, в частности, соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы обеспечить Украине финансовую поддержку. Зато соглашение может стать инструментом политического давления.

Украинский МИД сообщил, что на повестке дня встречи будут украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора – путь к миру. Участие россиян в переговорах не предполагается, в то же время это возможность подписать соглашение о недрах, сказал спикер ведомства Георгий Тихий.

США в последние недели заявляют о стремлении к «скорому завершению войны» и начали налаживать прямые контакты с Москвой. Президент США Дональд Трамп не скрывает своего желания как можно быстрее закончить войну. Он прямо заявил, что ожидает от Украины готовности к уступкам, и подчеркнул, что мир должен быть «реалистичным».

7 марта Зеленский сказал, что первыми шагами к установлению мира должен быть запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб, а также тишина на море.

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