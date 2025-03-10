Месяц потери иллюзий. Как февраль изменил курс США относительно Украины и есть ли Киеву на что надеяться? Анализирует Николай Белесков

Февраль 2025 года стал моментом истины для отношений Украины и США. Вместо ожидаемой перезагрузки Киев получил серию из холодного душа — от противоречивых заявлений администрации Трампа до провальной встречи в Белом доме. Вашингтон все меньше говорит о победе Украины и все больше — о компромиссах с Москвой. Готов ли Киев к игре по новым правилам и какие последствия будет иметь изменение курса? Рассказывает старший аналитик Центра инициатив «Повернись живим» Николай Белесков.

Избрание Дональда Трампа 47-м президентом США стало одним из ключевых факторов, влияющих на ход войны между Украиной и Россией в 2025 году и возможные сценарии ее завершения.

Впрочем, как до его инаугурации, так и некоторое время после нее оценки этого влияния оставались спекулятивными из-за отсутствия конкретных заявлений и решений со стороны новой администрации.

Однако февраль 2025 года войдет в историю как момент, когда позиция Трампа и его команды стала приобретать более четкие очертания. Реакция на их заявления и действия – от шока до раздражения и гнева – дает основания назвать этот период «месяцем утраты иллюзий».

Но обо всем по порядку.

Внутренняя повестка в США и ее влияние на внешнюю политику

Чтобы понять, что Украина услышала и увидела от администрации Дональда Трампа в феврале 2025 года, стоит, как бы парадоксально это ни звучало, начать с внутренней политики США.

В последнее время в стране развиваются тревожные тенденции, которые ставят под сомнение будущее либеральной демократии.

Под предлогом «мандата на радикальные изменения» происходит следующее.

Атаки на государственную службу, которые возглавляет Илон Маск. В частности, де-факто ликвидация USAID, сокращение бюрократии из-за массовых «отпусков» и назначение чиновников по принципу лояльности, а не профессиональности.

Давление на судебную систему, обвиняемую в неотражении «воли народа», что, по логике администрации Трампа, должно лишить ее права блокировать правительственные решения.

Ограничение доступа нелояльных СМИ к правительству. Спецпосланник Ричард Гренелл открыто заявляет, что финансируемые правительством США медиа, в частности «Голос Америки», должны защищать государственную политику.

Противоречивые кадровые назначения: на ключевые должности попадают люди, квалификация и предварительные заявления которых вызывают вопросы. К примеру, Пит Гегсет, Тулси Габбард, Каш Патель.

Все это вместе с отсутствием расследований относительно вмешательства России в выборы США и возможных связей команды Дональда Трампа с Кремлем, как это было в 2017–2019 годах, дает 47-му президенту возможность игнорировать традиционные подходы к внешней политике США, сформированные после Второй мировой войны.

А это, в свою очередь, имеет негативные последствия для Украины.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Фото Getty Images

Гегсет и Вэнс в Европе. Первый шок

Первые четкие сигналы о видении новой администрации относительно роли Европы во внешней политике США и урегулировании войны между Украиной и Россией прозвучали во время визитов министра обороны США Пита Гегсета (11–14 февраля) и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса (11–15 февраля) в Европу.

На заседании Контактной группы по обороне Украины («формат Рамштайн»), которое впервые возглавляла Великобритания, а не США, Гегсет сделал ряд противоречивых заявлений.

Возвращение Украины к границам 2014 года – нереалистичная цель.

Членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом урегулирования.

Гарантии безопасности для Украины должны обеспечивать европейские страны, разместив свои войска, но без защиты статьи 5 Вашингтонского договора о создании НАТО.

Эти заявления можно трактовать как сигнал Кремлю о готовности к компромиссу, но многие увидели в них одностороннюю уступку без всяких шагов навстречу со стороны России, не отказавшейся от своих максималистских требований.

С точки зрения Украины упор на «нереалистичность» возвращения территорий в разгар стратегической обороны может создавать ложное представление о том, что именно мешает миру. Проблема — не желание Украины восстановить территориальную целостность, а нежелание Путина прекращать войну.

Также существенная разница между сохранением права на вступление в НАТО (даже если это сложно в краткосрочной перспективе) и отказом от этого курса под давлением. Последний вариант — именно то, к чему стремится Кремль.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс вызвал шок среди участников Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что ключевые угрозы для Европы идут не от России или Китая, а изнутри. По его словам, национальные элиты и бюрократия ЕС игнорируют свободу своих граждан, требующих радикальных изменений.

Примечательно, что соответствующее заявление было сделано накануне выборов в Бундестаг в Германии, где Илон Маск активно поддерживал праворадикальную «Альтернативу для Германии».

Заявление Вэнса стало ударом по Трансатлантическому единству, которое является критическим для противодействия России и поддержки Украины.

Встреча высших дипломатов США и России во Дворец Дирия в Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года. Они провели переговоры о перезагрузке отношений между странами и предыдущем начале попыток прекратить войну в Украине. Фото Getty Images

Переговоры в Эр-Рияде, атака на Зеленского и голосование в ООН: второй шок

Параллельно с турне своих подчиненных в Европе 13 февраля 2025 года Дональд Трамп провел 90-минутный телефонный разговор с Владимиром Путиным, фактически сняв неформальный мораторий на контакты между лидерами США и РФ, действовавший с 24 февраля 2022 года. Европейские союзники и Украина узнали о разговоре только постфактум, хотя такие контакты обычно координируются с партнерами.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры на высоком уровне между представителями США и России. Формально было объявлено о создании группы экспертов для обсуждения условий урегулирования. В то же время позиции РФ и Украины по оккупированным территориям, НАТО и украинской армии остаются несовместимыми, что делает поиск компромисса почти невозможным.

Россия продвигает сценарий урегулирования в такой последовательности: прекращение огня, выборы, окончательные договоренности. Это создает риск использования демократических процедур для дестабилизации Украины.

Параллельно с этим в США начали раздаваться заявления, ставящие под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Представители команды Трампа поддержали эту риторику, что породило предположение: в Белом доме рассматривают Зеленского как препятствие для урегулирования, поскольку он настаивает на защите суверенитета и безопасности Украины. Как следствие РФ и США синхронно начали атаковать Зеленского относительно его легитимности.

На этом фоне США отказались называть Россию агрессором в заявлениях G7 и Генассамблеи ООН. Большая семерка не смогла принять совместное заявление к годовщине полномасштабного вторжения, а в ООН США впервые проголосовали против украинской резолюции, предложив более нейтральный вариант.

Эти шаги многие рассматривают как изменение позиции Вашингтона от поддержки Украины до роли посредника между Киевом и Москвой. Последующие заявления Трампа и его команды только подтвердили этот курс.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент во время визита последнего в Киев, февраль 2025 года. Фото Getty Images

Украинские недра в обмен на поддержку

Пока представители администрации Трампа посещали Европу и контактировали с россиянами, в США развернулась еще одна драматическая история — переговоры о доступе к украинским природным ресурсам.

3 февраля 2025 года Трамп заявил об интересе США к соглашению о минералах в обмен на дальнейшую военную помощь. 7 февраля Зеленский выразил открытость этой идее, но подчеркнул, что ресурсы нуждаются в защите, следовательно, необходимы гарантии безопасности. Речь также шла о взаимовыгодном партнерстве, а не просто о передаче украинских ресурсов США.

Идея совместной разработки недр появилась еще в сентябре 2024 года в украинском «Плане победы», который предусматривал гарантии безопасности вместе с экономическим сотрудничеством.

10 февраля Трамп четко дал понять, что считает соглашение компенсацией за «помощь США Украине» в 2022–2024 годах, озвучив сумму $500 млрд. Однако реальные цифры существенно отличаются.

Общая прямая помощь США составила $106 млрд.

$70 млрд ушли на финансирование американского ОПК, то есть не покидали территорию США.

Только $33,3 млрд направили на макроэкономическую помощь Украине, а $2,8 млрд — на гуманитарные проекты.

Разногласия в трактовке помощи стали основой дальнейшего конфликта.

12 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент с проектом соглашения, ожидая его немедленного подписания. Вашингтон намекнул: в случае отказа может быть отменена встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем в Мюнхене 14 февраля.

Нежелание Украины безоговорочно принять условия США вызвало раздражение у Трампа и его команды. У Киева были обоснованные предостережения относительно суммы соглашения и отсутствия реальных гарантий безопасности.

В течение двух недель, на фоне жесткой риторики из Белого дома, шли сложные переговоры. В результате стороны согласились подписать меморандум о намерениях и рассмотреть создание «Инвестиционного фонда восстановления». Окончательное согласование деталей отложили, а соглашение планировали подписать во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Вероятно, Киев рассматривал этот визит как способ сбалансировать контакты США и России в Эр-Рияде, где Украина не присутствовала. Это может объяснять, почему глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поддерживал поездку, в то время как спецпосланник США Кит Келлог советовал отказаться от нее.

19–20 февраля во время визита в Киев Келлог даже попросил не проводить совместную пресс-конференцию, опасаясь, что публичность лишь подчеркнет разногласия между США и Украиной и создаст негативный фон перед переговорами.

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, 11 февраля 2025 года. Фото Getty Images

Риторика Трампа и его окружения: в чем опасность

В течение февраля 2025 года Дональд Трамп и его команда сделали ряд заявлений относительно причин российско-украинской войны и возможных сценариев ее урегулирования. Среди них особенно опасны три ключевых нарратива.

«Украина сама виновата в войне». Трамп и его союзники намекают, что расширения полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года можно было избежать, если бы Киев пошел на уступки Кремлю. В то же время Россия как тогда, так и сейчас требует капитуляции Украины — в частности, отказа от НАТО, нейтралитета и сокращения армии.

«НАТО спровоцировало Россию». Не менее опасны заявления о том, что расширение НАТО и перспектива членства Украины объясняют нападение России. Особое внимание привлекли слова спецпосланника США Стивена Виткоффа, ведущего диалог с Москвой, о том, что Стамбульские договоренности могли стать основой для мира. Но, как известно, эти соглашения предусматривали отказ Украины от НАТО, нейтралитет и ограничение армии — фактически потерю суверенитета.

«Мир любой ценой». Еще один опасный нарратив — потребность как можно быстрее прекратить кровопролитие, вне зависимости от условий. Формулировки типа «Вы что, не хотите мира, который спасет жизнь?» давно используются российской пропагандой. Украину пытаются выставить как сторону, «стремящуюся к войне», игнорируя тот факт, что без гарантий безопасности любое перемирие лишь отложит новый этап агрессии. Так произошло с Минскими соглашениями, не помешавшими России напасть в 2022 году.

В последнее время особенно активно этот нарратив продвигает Илон Маск.

Если риторика администрации США все больше совпадает с российскими взглядами на причины и выход из войны, то Вашингтон может начать действовать в направлении, выгодном Москве.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 28 февраля 2025 года. Фото Getty Images

Спор в Овальном кабинете

28 февраля 2025 года должно было стать днем, когда Украина и США остановят противоречия благодаря соглашению о совместном использовании недр. Но все пошло не по плану – перепалка в Овальном кабинете сорвала договоренности.

Соглашение не подписали. Зеленского досрочно попросили покинуть Белый дом даже без традиционного обеда с президентом США.

В Украине спорят, кто виноват в разговоре на повышенных тонах. Но главная проблема глубже – интересы сторон кардинально расходятся.

Администрация Трампа стремится поскорее прекратить боевые действия, чтобы представить это как большое дипломатическое достижение США. Вашингтон готов жертвовать интересами Украины — ее суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью ради соглашения, которое можно продать как победу американской дипломатии.

Украина же не хочет повторять ошибки прошлого, когда США пытались наладить отношения с Россией за счет украинских интересов. Поэтому Зеленский не уступает в вопросах суверенитета и безопасности, что раздражает Трампа и его команду.

Таким образом события 28 февраля стали ожидаемым подтверждением того, что позиции Украины и США не совпадают. Строить конструктивные отношения сложно, когда ключевые аргументы Киева просто не находят отклика в Вашингтоне.

Теперь существует реальный риск, что Трамп использует перепалку в Овальном кабинете как повод для сокращения помощи Украине, обвинив Киев в недостаточном уважении. Хотя и до этого было ясно: новая администрация США скептически относится к поддержке Украины на уровне 2022–2024 годов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит в Лондоне 1 марта 2025 года. Фото Getty Images

Что в итоге

В феврале 2025 года Украина быстро перешла от плана А к плану Б во взаимодействии с Дональдом Трампом. То есть от попыток диалога и поиска компромиссов до жесткого приземления и разработки альтернативной стратегии с опорой на Европу.

Как действовать на американском направлении — сейчас открытый вопрос. Ключевые индикаторы будущих отношений: уровень контактов между странами, судьба соглашения о минералах и поддержка безопасности.

Тем временем Трамп и его команда играют в «хорошего и плохого полицейского». Президент США оставляет простор для диалога, пытаясь подать соглашение о недрах как фактическую гарантию безопасности. В то же время его соратники усиливают давление на Зеленского, требуя публичных извинений, отставки и проведения выборов в Украине.

Все это формирует неприятное «фаустовское соглашение»: чтобы сохранить хотя бы минимальную поддержку США, Украина должна уступить в принципиальных вопросах суверенитета и безопасности, поставив под угрозу собственное будущее.

Не самый лучший выбор…