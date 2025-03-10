Без второго шанса на перемирие. О чем будут договариваться Украина и США в Саудовской Аравии? Разбор The Economist и Reuters

Переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии могут определить будущий ход российско-украинской войны. Вашингтон проверит готовность Киева к компромиссам, а Киев попытается сохранить поддержку США и добиться гарантий безопасности. Ситуацию анализируют The Economist и Reuters .

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) пройдут переговоры между официальными представителями администрации США и украинской делегацией. Стороны обсудят будущее войны, уровень поддержки США и экономические договоренности, в частности, соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы обеспечить Украине финансовую поддержку. Однако соглашение может стать инструментом политического давления.

США в последние недели заявляют о стремлении к «скорому завершению войны» и начали налаживать прямые контакты с Москвой. Президент США Дональд Трамп не скрывает своего желания как можно быстрее закончить войну. Он прямо заявил, что ожидает от Украины готовности к уступкам, и подчеркнул, что мир должен быть «реалистичным». «Нельзя говорить «я хочу мира» и в то же время заявлять, что не уступлю ни в чем», – передает слова американских чиновников Reuters.

Украинская позиция и представители делегаций

Киев не может заключать соглашение, которое поставит под угрозу суверенитет или ослабит военную оборону страны, настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Он пытался согласовать свою стратегию с европейскими союзниками – Францией и Великобританией, выступающими за мир «с позиции силы», отмечает The Economist.

В одном из видеообращений Зеленский подчеркнул, что переговоры «касаются и приближения мира, и продолжения поддержки» со стороны США. Однако остается открытым вопрос, готов ли Трамп предложить Киеву гарантии безопасности, к которым так стремится Украина.

Зеленский также заявил, что сам не будет участвовать в переговорах в Джидде. Он направил туда руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибига, министра обороны Рустема Умерова и заместителя руководителя ОП Павла Палису. Проблема, однако, в том, что Ермак не популярен в команде Трампа, пишет The Economist.

В американскую делегацию войдут госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц. Но, вероятно, переговоры возглавит Стив Виткофф – доверенное лицо Трампа и его неформальный посланник, недавно встречавшийся с Владимиром Путиным и также ведущий переговоры по Ближнему Востоку.

Дональд Трамп ожидает от Украины готовности к уступкам. Фото Getty Images

Москва и война на истощение

Россия уклоняется от каких-либо уступок и продолжает эскалацию боевых действий. Кремль категорически отверг идею временного перемирия, предложенную Зеленским, Францией и Великобританией, заявив, что это лишь попытка выиграть время перед военным крахом Украины, пишет Reuters.

На фронте ситуация становится все сложнее: российские войска постепенно продвигаются в Донецкой области, а украинские подразделения, которые в прошлом году вошли в российскую Курскую область, фактически окружены. За последнюю неделю Россия нанесла по Украине 1200 авиаударов управляемыми бомбами, 870 атак дронами и более 80 ракетных ударов, сообщил Зеленский.

Москва тоже активно работает дипломатически. В феврале американская делегация встречалась с российскими представителями в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для возобновления диалога, почти замороженного при администрации Джо Байдена. Поэтому США, вероятно, также будут учитывать позицию России в переговорах.

Встреча американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Фото Getty Images

Минеральное соглашение или новый конфликт

США хотят заключить соглашение, которое откроет им доступ к стратегическим украинским минеральным ресурсам, тогда как Киев настаивает на включении гарантий безопасности. Сначала документ планировали подписать во время визита Зеленского в Вашингтон, однако из-за конфликта между президентом Украины, Трампом и Джей Ди Вэнсом этого не произошло. После неудачных переговоров в Белом доме украинские и американские делегации впервые встретятся в Джидде.

Трамп убежден, что Украина в итоге согласится на соглашение, но добавляет: «Они подпишут соглашение о полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они стремились к миру… Они не показали этого настолько, насколько должны были бы», — цитирует его Reuters.

Последние недели подтверждают, что США больше не гарантируют безусловной поддержки Украине. Администрация Трампа не только прекратила поставки оружия, но и временно приостановила обмен разведданными. В воскресенье Трамп заявил, что США практически восстановили сотрудничество с Киевом в этой сфере, но деталей не уточнил.

Такой подход лишь укрепляет позиции Кремля, чувствующего, что может продолжать наступление без риска серьезных последствий, отмечает The Economist.

Игра с высокими ставками

Переговоры в Джидде могут стать поворотным моментом как для войны, так и отношений Украины и США. Если Киев не покажет готовность к уступкам, он рискует потерять поддержку Вашингтона. Если Трамп будет слишком настаивать на компромиссах, это может вызвать жесткую реакцию украинского общества и военного руководства.

Высокопоставленный чиновник из украинской сферы безопасности заявил, что Украина рассчитывает на перемирие, которое поможет вернуть дискуссию в более рациональное русло. Другой украинский чиновник предупреждает, что если США продолжат свой курс, Украина окажется в «серой зоне» и будет вынуждена прибегать к еще более агрессивным военным действиям для собственного выживания.

Ставки в переговорах невероятно высоки. Если они провалятся, Украина может больше не получить второго шанса, заключает The Economist.