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Украинский стартап Stackbooster привлек $100 000. Он занимается автоматизацией облачной инфраструктуры с помощью ИИ

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

1 хв читання

Украинско-американский стартап Stackbooster, специализирующийся на оптимизации облачной инфраструктуры и приложений, привлек $100 000 предпосевных инвестиций от ангельского инвестора, имя которого не разглашается. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Подробности

  • После привлечения раунда стартап запускает ИИ-платформу для автоматизации облачной инфраструктуры Kubernetes. Она помогает развертывать, масштабировать и управлять приложениями в облаке.
  • Под капотом – собственная ML-оркестрация, которая в реальном времени распределяет ресурсы, предотвращая простое или избыточное использование мощностей.
  • Среди компаний, с которыми сотрудничает стартап, – Amazon Web Services.

Контекст

Стартап, выходец акселератора YEP, основали серийный предприниматель Алекс Шарабудинов и эксперт по облачной инфраструктуре AWS Владимир Лебедев в 2024-м.

Компания открыла раунд посевных инвестиций на $2 млн для масштабирования разработки, маркетинга и привлечения новых клиентов.

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