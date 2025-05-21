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Український стартап Stackbooster залучив $100 000. Він займається автоматизацією хмарної інфраструктури за допомогою ШІ

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Українсько-американський стартап Stackbooster, що спеціалізується на оптимізації хмарної інфраструктури та додатків, залучив $100 000 передпосівних інвестицій від ангельського інвестора, ім'я якого не розголошують. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

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Деталі

  • Після залучення раунду стартап запускає ШІ-платформу для автоматизації хмарної інфраструктури Kubernetes. Вона допомагає розгортати, масштабувати та управляти застосунками у хмарі.
  • Під капотом — власна ML-оркестрація, що в реальному часі розподіляє ресурси, запобігаючи простою або надлишковому використанню потужностей.
  • Серед компаній, з якими співпрацює стартап, — Amazon Web Services.

Контекст

Стартап, що є вихідцем акселератора YEP, заснували серійний підприємець Алекс Шарабудінов та експерт з хмарної інфраструктури AWS Володимир Лебедєв у 2024-му.

Компанія відкрила раунд посівних інвестицій на $2 млн для масштабування розробки, маркетингу та залучення нових клієнтів.

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