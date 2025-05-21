Український стартап Stackbooster залучив $100 000. Він займається автоматизацією хмарної інфраструктури за допомогою ШІ

Українсько-американський стартап Stackbooster, що спеціалізується на оптимізації хмарної інфраструктури та додатків, залучив $100 000 передпосівних інвестицій від ангельського інвестора, ім'я якого не розголошують. Про це йдеться в пресрелізі компанії.