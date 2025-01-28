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Microsoft и AWS грозит антимонопольное расследование в Великобритании. Компании контролируют 80% рынка облачных услуг в стране

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Microsoft и Amazon Web Services могут попасть под расследование британских регуляторов из-за результатов независимого исследования, выявившего неэффективность конкуренции на рынке облачных сервисов. Об этом пишет The Wall Street Journal 28 января.

Подробности

  • Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании сообщило, что предварительное исследование выявило возможные последствия отсутствия конкуренции, в частности повышение затрат, уменьшение выбора, инноваций и ухудшение качества услуг для предприятий и организаций по всей стране.
  • Согласно результатам исследования, Amazon Web Services и Microsoft владеют 40% рынка облачных услуг каждый, тогда как Google имеет гораздо меньшую долю. Группа планирует принять окончательное решение относительно рынка до 4 августа.
  • В Microsoft раскритиковали заявления регулятора и отметили, что отчет «должен быть сосредоточен на прокладывании пути в будущее Великобритании, основанное на искусственном интеллекте, а не на устаревших продуктах, выпущенных в прошлом веке». Компания считает, что рынок облачных вычислений динамичен и конкурентен, он привлекает миллиардные инвестиции, новых участников и быстрые инновации.
  • В то же время в Google заявили, что «вдохновлены» выводами CMA и готовы сотрудничать с регуляторами. Ограничительное лицензирование вредит британским облачным клиентам, чревато экономическим ростом и сдерживает инновации, и мы рады, что CMA признало вред этих практик, заявили в компании.

Контекст

25 сентября 2024 года Google подал антимонопольную жалобу в Брюссель против Microsoft, обвиняя конкурента в том, что тот использует свое программное обеспечение Windows для привязки пользователей к облачным сервисам Azure, усложняя переход на альтернативные платформы.

В жалобе, направленной в Европейскую комиссию, Google заявил, что Microsoft «эксплуатирует» зависимость клиентов от продуктов Windows, налагая ограничения на использование облачных сервисов конкурентов. Подразделение Alphabet Inc. утверждает, что условия лицензирования для Azure ограничивают доступ к платформам-конкурентам, таким как Google Cloud и Amazon Web Services, что является нарушением законодательства ЕС о злоупотреблении доминирующим положением.

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